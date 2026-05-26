Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Ukázal pravú tvár? Crosby pred kamerami chválil Slovákov, v šatni ich vulgárne urážal – VIDEO
26.5.2026 (SITA.sk) - Na internet ušlo video zo šatne Kanady po druhom dejstve. Vtedy bol stav vyrovnaný 1:1.
Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku dva zápasy za sebou - najskôr s Českom a potom aj s Kanadou.
Po dueli s "javorovými listami" sa pred kamery postavil hviezdny Sidney Crosby a chválil Slovákov za ich predvedenú hru, ktorou dve tretiny trápili favorita.
"Slováci hrali druhý zápas po sebe. Chceli sme hrať rýchlo, tlačiť sa a vytvárať si šance. Bolo pôsobivé, v akom nasadení hrali, tempo bolo výborné," chválil súperov hráč Pittsburghu Penguins.
Následne nemilo šokoval nielen slovenských fanúšikov, ale aj celý hokejový svet. Na internet ušlo video zo šatne Kanady po druhom dejstve. Vtedy bol stav vyrovnaný 1:1.
"Musíme zostať trpezliví, zachovať pokoj! Veď viete, že oni sú ku**vsky hrozní!" znelo z úst 38-ročného Crosbyho.
Aj keď to pre hokejistov spod Tatier znie neférovo a urážlivo, pre "javorové listy" tieto slová zrejme padli na úrodnú pôdu, keďže poslednú dvadsaťminútovku zvládli pomerom 4:0 a napokon zvíťazili 5:1.
Aj vďaka výhre Nórska nad Českom si zabezpečili prvé miesto v skupine a nemôžu už oň prísť. Práve tieto tri tímy si zahrajú vo štvrťfinále.
Ostáva už len posledná voľná miestenka do vyraďovacej časti, o ktorú sa v priamom súboji od 16.20 h "pobijú" Slováci so Švédmi.
Zdroj: SITA.sk - Ukázal pravú tvár? Crosby pred kamerami chválil Slovákov, v šatni ich vulgárne urážal – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
if i was playing for slovakia and i saw THE sidney crosby saying "you know they're fucking terrible" i would end my shit on centre ice pic.twitter.com/s9zv6tSgWz
— morgana #1 Linus Ullmark enjoyer (@ullmarkdefender) May 25, 2026
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-ms-v-hokeji-2026-pondelok-25-maj-cesko-prehralo-norsko-je-vo-stvrtfinale-a-usa-dali-sedem-golov/">Fotografie MS v hokeji 2026 (pondelok 25. máj): Česko prehralo, Nórsko je vo štvrťfinále a USA dali sedem gólov
