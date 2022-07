Montreal sa ešte nerozhodol o mene draftovej jednotky, okrem Slafkovského uvažujú aj nad dvomi centrami

Charakterové vlastnosti

Detailné vyhodnocovanie

5.7.2022 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia klubu zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens stále nemajú jasno v tom, po kom siahnu v štvrtkovom 1. kole draftu nováčikov do profiligy pri prvom výbere, v hre je aj slovenský krídelník Juraj Slafkovský Okrem 18-ročného Košičana vedenie Habs uvažuje aj nad centrami Shaneom Wrightom a Loganom Cooleym. Generálny manažér Kent Hughes potvrdil, že uvedené trio patrí medzi favoritov.Canadiens budú z prvej priečky draftu vyberať prvýkrát od roku 1980, vtedy siahli po Dougovi Wickenheiserovi. Výnimočný bude pre nich tohtosezónny draft aj preto, že sa koná v domovskom stánku Habs - hale Bell Center."Byť draftovou jednotkou v Montreale je pravdepodobne ešte ťažšie ako inokedy. Preto pri rozhodovaní berieme do úvahy nielen hokejové zručnosti hráčov, ale aj ich charakterové vlastnosti. Snažíme sa konzistentne vyhodnotiť ich schopnosti vyrovnať sa s takýmto typom nátlaku," ozrejmil Hughes na oficiálnom webe profiligy. Prvé kolo draftu nováčikov NHL sa uskutoční vo štvrtok, druhá až siedme kolo o deň neskôr.Dlhodobo bol považovaný za favorita na post draftovej jednotky Wright, ktorý ostatné sezóny strávil v juniorskej OHL v tíme Kingston Frontenacs. V sezóne 2021/2022 v 63 dueloch nazbieral 94 kanadských bodov (32+62) a ročník predtým vynechal, keďže pandémia koronavírusu stála za zrušením sezóny OHL.Slafkovský má za sebou pôsobenie vo fínskom tíme TPS Turku , v ktorom medzi seniormi v 31 dueloch päťkrát skóroval a päťkrát asistoval. V play-off pridal 18 štartov a sedem bodov (2+5).Stal sa však najužitočnejším hráčom februárového olympijského turnaja v Pekingu, kde tímu SR pomohol siedmimi gólmi k zisku bronzu. Nechýbal ani na MS 2022 vo Fínsku , kde bol s deviatimi bodmi (3+6) najproduktívnejším Slovákom.Cooley ostatné dve sezóny absolvoval v americkom reprezentačnom rozvojom programe. V ročníku 2021/2022 v tíme do 18 rokov v 51 zápasoch nazbieral 75 bodov (27+48), v juniorskom družstve mal v ďalších 24 zápasoch bilanciu 13 gólov a 23 asistencií."Hráči pôsobili v rozdielnych súťažiach na úplne iných úrovniach. Musíme teda vyhodnotiť, ako by na tom asi boli v rovnakej súťaži. Pýtame sa sami seba: 'Dokáže to isté previesť aj na vyššej úrovni?' Porovnávanie pozostáva z rôznych komponentov, všetky ich detailne vyhodnocujeme," dodal Hughes.