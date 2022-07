Bol to dosť rýchly šprint, nie pre mňa, povedal Sagan po štvrtej etape Tour de France 2022 (video)

Sagan sa necítil príliš dobre

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa ani v tretej šprintérskej etape 109. ročníka pretekov Tour de France nedostal medzi najlepšiu trojicu v cieli, v utorok obsadil piate miesto.O víťazstvo tentoraz šprintéri nebojovali, lebo na záverečnom stúpaní unikol pelotónu Belgičan Wout van Aert z tímu Jumbo-Visma a tešil sa z prvého triumfu v tohtoročnej edícii "Starej dámy" po troch druhých miestach v predošlých etapách. Zvýšil svoj náskok na čele celkovej klasifikácie aj v bodovacej súťaži.Sagan na rozdiel od druhej a tretej etapy v tej utorňajšej nedokázal bojovať s najrýchlejšími pretekármi o čo najlepší výsledok. "Pre mňa ´nič moc´, necítil som sa príliš dobre. Bol to dosť rýchly šprint, nie pre mňa. Necítil som sa nejako super, že by som mal vyhrať šprint," zhodnotil 32-ročný Žilinčan pre RTVS štvrtú etapu aktuálneho ročníka Tour de France, ktorá nasledovala po voľnom dni a presune z Dánska do Francúzska.Trojnásobný majster sveta skončil v predošlých dvoch etapách na štvrtej a šiestej priečke. Van Aert triumfoval v etape z Dunkerque do Calais dlhej 171,5 kilometra pred krajanom Jasperom Philipsenom (Alpecin Fenix), tretí skončil Francúz Christophe Laporte (Jumbo-Visma)."Nechcel som riskovať, že opäť prehrám. S tímovými kolegami som bol v perfektnej pozícii. Vo vysielačke som počul, že niektorí jazdci zaostávali, tak som do toho išiel naplno. Trochu som o tom pochyboval, ale na posledných 10 km som zo seba vydal všetko. Tento dres mi dáva krídla. Bolo náročné finišovať sám, ale vďaka pomoci mojich kolegov som to dokázal. V závere to bolo už len na mne," uviedol Van Aert pre oficiálny web Tour de France.Dvadsaťsedemročný Van Aert vedie v súťaži o žitý dres s náskokom 25 sekúnd pred krajanom Yvesom Lampaertom (Quick-Step Alpha Vinyl) a o 32 sekúnd pred tretím Slovincom Tadejom Pogačarom (UAE Emirates). Saganovi patrí po štyroch etapách 68. pozícia so stratou 1:57 min. Van Aert je aj na čele súťaže o zelený dres so 170 bodmi, tretí Sagan ich má na konte 80.V stredu absolvujú cyklisti 157 km dlhú piatu etapu z Lille do Arenbergu, v ktorej ich čaká 11 úsekov s celkovou dĺžkou 19,4 km po dlažobných kockách.