Montreal si vynútil siedmy duel proti Torontu, Boston hetrikom Pastrňáka zostrelil NY Islanders (video)

Hrdinom zápasu bol Kotkaniemi

Pastrňák predviedol hetrik

V hľadisku sa tiesnili tisíce fanúšikov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.5.2021 (Webnoviny.sk) - Kým v Severnej divízii zámorskej hokejovej NHL ešte nie je známe meno druhého finalistu vyraďovacej časti, vo Východnej divízii sa už v sobotu začalo 2. kolo play-off.V Kanade sa v sobotu mohlo rozhodnúť o súperovi pre Winnipeg Jets v ďalšej časti, no Montreal Canadiens v domácom prostredí zdolal Toronto Maple Leafs 3:2 po predĺžení a vynútil si rozhodujúci siedmy duel série. Stav je aktuálne 3:3 na zápasy a definitíva padne v pondelok na ľade Toronta.Habs v sobotu uspeli aj bez slovenského krídelníka Tomáša Tatara, ktorého tréner Dominique Ducharme nezaradil do zostavy.Domáci síce viedli v tomto súboji 2:0, no súperovi sa podarilo zmazať dvojgólové manko a duel dospel do predĺženia. Jeho hrdinom sa stal fínsky útočník Jesperi Kotkaniemi , ktorý gólom rozhodol v 76. min o pokračovaní série. Pre Kotkaniemiho to bol tretí presný zásah v tohtoročnom play-off a potešil ním približne 2500 fanúšikov na tribúnach.Montreal ako prvý spomedzi kanadských tímov dostal povolenie umožniť vstup do hľadiska obmedzenému počtu divákov, priaznivci z "kolísky hokeja" naživo sledovali hokejový zápas premiérovo od 11. marca 2020."Je to skvelý pocit, najmä pred fanúšikmi na tribúnach," povedal Kotkaniemi pre oficiálny web NHL.Do divízneho finále vkročili úspešne hokejisti Bostonu Bruins, ktorí si doma poradili s New Yorkom Islanders a aj zásluhou hetriku českého útočníka Davida Pastrňáka triumfovali 5:2. Druhý súboj série sa koná v pondelok opäť v Bostone.Ani do tohto duelu nezasiahol žiadny Slovák - za Bruins chytal Fín Tuukka Rask a na striedačke mu kryl chrbát Jeremy Swayman, Jaroslav Halák bol len v hľadisku."Gólovo sa mu darilo v závere predchádzajúcej série proti Washingtonu. Aj predtým sa dostával do šancí a bolo len otázkou času, kedy to príde," poznamenal na adresu trojgólového Pastrňáka kouč Bruce Cassidy Na tribúnach TD Garden sa tiesnilo 17 400 fanúšikov, čo je najvyššia návšteva na zápasoch NHL v tomto ročníku. V zámorí po pandémii koronavírusu postupne rušia opatrenia, preto v Bostone mohlo zavítať na hokej toľko priaznivcov."S fanúšikmi v hľadisku je to úplne iný šport ako bez nich. Hreje nás pri srdci a pripomína nám, prečo sa tomuto športu venujeme. Je skvelé mať ich späť. V zápasoch sú našim siedmym hráčom na ľade. Odvádzajú skvelú prácu a ja si to užívam," povedal Pastrňák.