Nemci sa na ME musia pripravovať bez Kroosa, už takmer dva týždne je v izolácii

Kroos má mierne príznaky ochorenia

Prvý prípravný duel bude proti Dánom

30.5.2021 (Webnoviny.sk) - Stredopoliar Toni Kroos sa stále nepripravuje s nemeckom futbalovou reprezentáciou na júnové majstrovstvá Európy. Nemci si rozložili tréningový stan v rakúskom Seefelde, ale kouč Joachim Löw márne čaká na skúseného futbalistu.Dôvodom je, že už takmer dva týždne sa hráč Realu Madrid nachádza v domácej izolácii po pozitívnom teste na koronavírus. Aktuálne čaká len na chvíľu, kedy sa zbaví ochorenia COVID-19.Kroos sa uchýlil do domácej karantény po kontakte s pozitívnou osobou, test neskôr preukázal koronavírus aj v jeho tele."V piatok bol stále pozitívny. A kým bude pozitívny, zostáva v karanténe. Až raz bude mať negatívny výsledok testu na koronavírus, pricestuje k nám. Podľa mojich informácií mal počas minulého týždňa mierne príznaky ochorenia," informoval tréner Löw, ktorý pod tohtoročnom Eure končí na lavičke nemeckej reprezentácie.Toni Kroos sám v podcaste so svojim bratom informoval, že počas nákazy ochorením COVID-19 ho trápili horúčky.Nemcov v stredu 2. júna čaká prípravný duel proti Dánom, o päť dní neskôr absolvujú aj súboj proti Lotyšom. Do ME vstúpia v Mníchove duelom proti Francúzom, neskôr v F-skupine absolvujú v rovnakom dejisku aj stretnutia proti výberom Portugalska a Maďarska.