Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
Monumentálna show Iron Maiden už túto sobotu! Organizátori zverejnili dôležité informácie pre fanúšikov
Bezpečnosť na úrovni medzinárodných štandardov
Na bezpečnostný manažment podujatia dohliada v spolupráci s organizátorom aj odborník na bezpečnosť a manažment davu Martin Kráľovič, ktorého služby sú využívané aj zahraničnými promotérmi. Ten zdôrazňuje, že kľúčom k úspešnému zvládnutiu takto veľkého koncertu je detailné plánovanie a koordinácia všetkých zložiek.
"Pri podujatí takéhoto rozsahu je kľúčové kvalitné plánovanie pohybu ľudí, koordinácia všetkých zložiek a schopnosť reagovať na situácie v reálnom čase. Nejde len o samotný koncert, ale o celý proces – od príchodu návštevníkov, vstupu do areálu, pohybu v jednotlivých zónach až po bezpečný odchod po skončení podujatia," uvádza Kráľovič.
Dopĺňa, že najväčší dôraz sa kladie najmä na vstupy do areálu a manažment davu v standing zóne: "Vieme z predchádzajúcich skúseností, že časť fanúšikov prichádza výrazne skôr, aby sa dostala čo najbližšie k pódiu. Preto máme pripravený posilnený režim vstupov, monitoring hustoty davu cez kamerový systém a drony, nasadení budú aj crowd spotteri priamo pri bariérach a detailne nastavené postupy pre reguláciu pohybu ľudí."
Bezpečnostný tím bude situáciu monitorovať v reálnom čase prostredníctvom centrálneho kontrolného pracoviska, ktoré bude vyhodnocovať dianie cez kamerové systémy a koordinovať činnosť bezpečnostných, zdravotníckych aj záchranných zložiek.
"Koncert Iron Maiden je podujatie s veľmi skúseným organizačným a bezpečnostným tímom. Národný futbalový štadión už v minulosti hostil koncerty podobného rozsahu a bezpečnostné opatrenia nastavujeme na úrovni medzinárodných štandardov," dodáva Kráľovič.
Metalová komunita patrí medzi najdisciplinovanejšie
Podľa odborníka na manažment davu je metalové publikum špecifické najmä svojou súdržnosťou a disciplínou, čo výrazne prispieva k bezpečnej atmosfére počas koncertu.
"Fanúšikovia Iron Maiden a metalová komunita všeobecne bývajú veľmi disciplinovaní, rešpektujú pokyny organizátorov a často si navzájom pomáhajú priamo v dave. Aj napriek vysokej energii metalových koncertov býva atmosféra veľmi dobrá a bezpečná," vysvetľuje Kráľovič.
Zároveň odporúča návštevníkom, aby prišli s dostatočným predstihom, sledovali pokyny organizátorov a dbali na pitný režim. "Ak sa niekto necíti komfortne v hustom dave pri pódiu, je úplne v poriadku presunúť sa do voľnejšej časti areálu. Koncert si tak môže užiť pohodlnejšie a bezpečnejšie," dodáva.
Dve legendy metalu na jednom pódiu
Večerný program bude patriť dvom ikonám svetovej metalovej scény. Iron Maiden prinesú svoju charakteristickú veľkolepú show plnú vizuálnych, priam filmových efektov a na pódiu vystúpi aj legendárny Eddie. Ich hudobná energia formuje už niekoľko generácií fanúšikov, pre ktorých bude nadchádzajúca sobota metalovým sviatkom roka. Ako špeciálny hosť vystúpi kapela Anthrax, jedna z kľúčových formácií thrash metalu, ktorá do Bratislavy prinesie svoju energickú a nekompromisnú koncertnú show. Máte sa na čo tešiť!
Posledné vstupenky na koncert roka
Koncert Iron Maiden patrí medzi najväčšie produkcie tohto roka na Slovensku. Okrem rozsiahlej techniky, ktorá dorazila v desiatkach kamiónov, sa na príprave podieľa viac ako tisíc ľudí po dobu siedmych dní. Pokiaľ ste doteraz váhali, stále máte možnosť zažiť tento metalový sviatok na vlastnej koži. Garantujeme vám, že sa určite zaradí medzi vaše najväčšie hudobné zážitky. Posledné vstupenky na koncert sú stále v predaji na www.vivien.sk
Dôležité informácie pre návštevníkov koncertu
Organizátori koncertu pripravili pre návštevníkov praktickú info stránku, na ktorej nájdete všetky dôležité bezpečnostné pokyny a informácie, ktoré sa týkajú vašej komfortnej účasti na koncerte – viac tu.
Zdroj: SITA.sk - Monumentálna show Iron Maiden už túto sobotu! Organizátori zverejnili dôležité informácie pre fanúšikov © SITA Všetky práva vyhradené.
