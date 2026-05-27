 24hod.sk    Zo zahraničia

27. mája 2026

Zelenskyj žiada Trumpa o ďalšie rakety Patriot proti ruským útokom


Kyjev žiada Washington o posilnenie protivzdušnej obrany po pokračujúcich ruských raketových útokoch. Ukrajinský prezident



27.5.2026 (SITA.sk) - Kyjev žiada Washington o posilnenie protivzdušnej obrany po pokračujúcich ruských raketových útokoch.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal Spojené štáty o ďalšiu muníciu pre systémy protivzdušnej obrany Patriot na ochranu pred ruskými balistickými raketami.


Vyplýva to z listu adresovaného americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý mala agentúra AFP k nahliadnutiu.



Ruský teror


V liste z 26. mája Zelenskyj vyzval Washington, aby pomohol Kyjevu zabezpečiť ďalšie rakety Patriot PAC-3 a dodatočné systémy protivzdušnej obrany.


„Pomôžte nám zabezpečiť tento životne dôležitý nástroj ochrany pred ruským terorom – rakety Patriot PAC-3 a ďalšie systémy – na zastavenie ruských balistických rakiet a ďalších raketových útokov Ruska,“ napísal Zelenskyj.



Intenzívne útoky


Ukrajina v posledných mesiacoch opakovane upozorňuje na nedostatok munície pre protivzdušnú obranu, zatiaľ čo Rusko pokračuje v rozsiahlych útokoch na mestá, energetickú infraštruktúru a vojenské ciele.


Systémy Patriot patria medzi najúčinnejšie prostriedky na zachytávanie balistických rakiet a Kyjev ich považuje za kľúčové pre ochranu veľkých miest.



Odpoveď na Kinžaly


Spojené štáty patria od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 medzi hlavných vojenských podporovateľov Ukrajiny.


Washington poskytol Kyjevu mnohomiliardovú vojenskú pomoc vrátane systémov Patriot, tankov, delostrelectva a raketovej munície.


Systém Patriot vyvinutý v USA je schopný ničiť lietadlá, riadené strely aj balistické rakety. Ukrajinská armáda už v minulosti tvrdila, že pomocou týchto systémov zostrelila viaceré ruské hypersonické rakety Kinžal, ktoré Moskva označuje za prakticky nezastaviteľné.




Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj žiada Trumpa o ďalšie rakety Patriot proti ruským útokom © SITA Všetky práva vyhradené.

