Monumentálnu sochu pavúka od Bourgeoisovej vydražili za 32,8 milióna

Obrovskú tenkú sochu pavúka od francúzsko-americkej umelkyne Louise Bourgeoisovej vo štvrtok vydražili za 32,8 milióna dolárov, čo predstavuje rekord za dielo ženskej sochárky na aukcii, uviedla aukčná sieň Sotheby's.





Dielo, ktoré sa týči do výšky viac ako desať metrov a má šírku 18 metrov, dokončila Bourgeoisová v roku 1996 a je jedným zo štyroch monumentálnych pavúkov, ktoré sa dosiaľ objavili na dražbe. Sotheby's identitu kupujúceho nezverejnila.Predávajúcim bola podľa aukčnej siene brazílska nadácia Fundacao Itaú, ktorá dielo získala pred viac ako 25 rokmi.Bourgeoisová, ktorá zomrela v roku 2010 vo veku 98 rokov, sa narodila v Paríži, ale väčšinu svojho dospelého života strávila v New Yorku, kde sa preslávila svojimi ikonickými inštaláciami.Bola plodnou maliarkou a grafičkou, ale najviac sa dostala do povedomia svojimi veľkorozmernými sochami - najmä tými, ktoré stvárňujú "mrštných tenkých pavúkov". Tie boli podľa nej inšpirované jej matkou, ktorá bola v jej spomienkach "zlovestnou hrozbou, ale aj usilovnou opravárkou a tkáčkou".Bourgeoisovej monumentálne pavúky sa objavili vo verejných priestoroch, ako je Guggenheimovo múzeum v španielskom Bilbau, múzeum Tate Modern v Londýne, Múzeum moderného umenia v San Franciscu a Národná galéria umenia vo Washingtone.