Moody's: Clá USA na autá zasiahnu ekonomiky Nemecka, Japonska a Kórey

Londýn 9. apríla (TASR) - Prípadné zavedenie vyšších dovozných ciel na autá zo strany Spojených štátov by predstavovalo riziko pre budúci rast svetovej ekonomiky, keďže clá zasiahnu do rastu veľkých ekonomík ako Nemecko, Japonsko a Južná Kórea. Uviedla to ratingová agentúra Moody's. V prípade Číny však dôsledky také dramatické nebudú.uviedla Elena Duggarová z Moody's."Odhadujeme, že clá priamo zoškrtajú z tohtoročného očakávaného tempa rastu nemeckej ekonomiky 0,2 percentuálneho bodu a v prípade Japonska a Južnej Kórey očakávame slabší rast o 0,3 percentuálneho bodu, uviedla Duggarová. Navyše, nepriamy vplyv dovozných ciel na autá bude omnoho výraznejší než priamy, nakoľko produkcia áut patrí k najviac integrovaným sektorom ekonomiky.Na Čínu by však prípadné nové clá výrazný vplyv mať nemali. Čínsky vývoz áut je totiž už teraz zaťažený obmedzeniami zo strany USA, dodala Moody's v správe.Ak by Spojené štáty pristúpili k zvýšeniu dovozných ciel na autá a autokomponenty na 25 %, tak tieto clá spolu s predpokladanými odvetnými krokmi zo strany najväčších partnerov USA narušia obchodné toky v hodnote približne 500 miliárd USD (444,60 miliardy eur), čo sa odrazí na cenách.Podľa Moody's clá okrem toho negatívne ovplyvnia rating automobilového sektora, pričom zasiahnu prakticky každú oblasť tohto odvetvia. Dotknú sa ako automobiliek, tak aj dodávateľov komponentov, obchodníkov či prepravných spoločností.