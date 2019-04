R. FICO NAVRHNE PREDSEDNÍCTVU ZA MINISTRA FINANCIÍ L. KAMENICKÉHO

Ladislav Kamenický, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava/Košice 9. apríla (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico navrhne predsedníctvu strany za nového ministra financií Ladislava Kamenického. Oznámil to počas spoločného vyhlásenia s premiérom Petrom Pelegrinim (Smer-SD) v Košiciach.O novom ministrovi rozhodne predsedníctvo strany, ktoré sa má konať budúci týždeň v pondelok alebo v utorok. Do vymenovania nového ministra financií má viesť rezort financií premiér Pellegrini. Nový minister by mal nastúpiť po Veľkej noci, doplnil Fico.