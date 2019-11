Morales požiada OSN o sprostredkovanie riešenia konfliktu v Bolívii

Na archívnej snímke prezident Bolívie Evo Morales. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 15. novembra (TASR) - Bývalý bolívijský prezident Evo Morales požiada Organizáciu Spojených národov a prípadne aj pápeža Františka, aby sa ako sprostredkovatelia podieľali na riešení konfliktu v jeho krajine. Uviedol to vo štvrtok pre agentúru AP v Mexiku, ktoré mu udelilo azyl.Povedal, že sa stále považuje za prezidenta, lebo bolívijský zákonodarný zbor nehlasoval o prijatí alebo zamietnutí jeho rezignácie. Uviedol, žePodľa vlastných slov tiež dostal informáciu, že niektoré jednotky bolívijskej armády sa plánujú vzbúriť proti dôstojníkom, ktorí naliehali, aby odstúpil.Morales, ktorý do Mexika pricestoval v utorok, uviedol, že je pripravený vrátiť sa čo najskôr do vlasti, ak ho o to požiada ľud. V Bolívii demonštrovali za jeho návrat tisíce jeho stúpencov.Dočasná bolívijská prezidentka Jeanine Áňezová povedala, že Morales už nemôže kandidovať v nových voľbách.dodala.Socialistický líder bol v Bolívii pri moci od roku 2006. Po voľbách z 20. októbra sa začalo jeho štvrté funkčné obdobie po sebe, ktoré síce bolívijská ústava neumožňuje, ústavný súd mu však udelil v roku 2017 výnimku.Výsledky októbrových prezidentských volieb opozícia neuznala a obvinila Moralesa z volebných podvodov. Násilné protesty, ktoré po voľbách nasledovali, si doteraz vyžiadali desať mŕtvych a viac ako 400 zranených. Morales po troch týždňoch demonštrácií zo svojej funkcie 10. novembra odstúpil.