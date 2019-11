Odoberajte podcast Diár na každý deň

Podcast relácie Diár. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. november (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Lucia Kvašňovská vám prináša spravodajský prehľad dňa.Slovensko si dnes štátnym smútkom pripomína obete tragickej dopravnej nehody pri Nitre. Prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Peter Pellegrini zapália sviečku na Strednej odbornej škole techniky a služieb a na Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre. Potom sa presunú do obce Kolíňany, odkiaľ pochádza najviac obetí. Počas štátneho smútku budú do 20. hodiny štátne vlajky spustené na pol žrde. Nehoda, ktorá sa stala v stredu na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre, patrí medzi najtragickejšie v histórii Slovenska. Zrazili sa pri nej autobus plný cestujúcich a nákladné auto. Doteraz si vyžiadala 12 obetí vrátane detí.(Bratislava)Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bude na tlačovej konferencii hovoriť o Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022. Výška deficitu verejných financií má byť v tomto roku 0,68 % hrubého domáceho produktu, v budúcom roku takmer pol percenta. Táto výška je podľa zamestnávateľov neprimeraná, upozorňujú tiež na rýchlejší rast výdavkov ako príjmov a návrh rozpočtu označujú za predvolebný. Samosprávy sa zase obávajú zhoršenia stability hospodárenia. Asociácia priemyselných zväzov a odborári návrh rozpočtu odsúhlasili. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už v októbri upozorňovala, že ak vláda nepríjme dodatočné opatrenia, deficit verejných financií by mohol byť v tomto roku vyšší.Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa na Slovensku uskutočnia viaceré pietne spomienky a tematické podujatia. Obete komunistického režimu si pripomenieme v Žiline, ale aj v Košiciach. V Prešove sa bude konať spomienkový večer Tridsať rokov slobody. Spojený bude s moderovanou diskusiou s priamymi aktérmi novembrových udalostí. Oslavy vyvrcholia v deň výročia Nežnej revolúcie, teda v nedeľu 17. novembra.(Rada TASR)Počas ohrozenia záplavami treba konať s rozvahou a zbytočne neriskovať, chrániť predovšetkým zdravie a až potom majetok. Dôležité je nevstupovať do prúdiacej vody, tá môže byť totiž nebezpečná aj pre skúsených plavcov. Základnou zásadou je tiež varovať ostatných ohrozených, pomáhať starým, bezvládnym a deťom bez dozoru. Ľudia by sa v postihnutých oblastiach mali celý čas riadiť pokynmi povodňových orgánov, polície či záchranárov. V súvislosti s povodňami v niektorých regiónoch Slovenska sa pozrieme na rady a upozornenia odborníka, ktoré si treba osvojiť.Aktuálne informácie Vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: