Moralesovi stúpenci nepovolili lídrovi opozície opustiť letisko

Na snímke prezident Bolívie Evo Morales. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

La Paz 5. novembra (TASR) - Stúpenci bolívijského prezidenta Eva Moralesa zabránili v utorok lídrovi opozície Luisovi Fernandovi Camachovi, ktorý žiada prezidentovo odstúpenie, opustiť letisko v hlavnom meste krajiny La Paz. Informovala o tom agentúra AP.Camacho priletel do La Pazu v noci na utorok. Podľa svojich slov chcel dosiahnuť, aby Morales podpísal rezignačný list.Camacho je vedúcou osobnosťou protestov v meste Santa Cruz. Demonštranti žiadajú Moralesovo odstúpenie v spojitosti s obvineniami z volebného podvodu.Moralesovi podporovatelia Camachovi nedovolili opustiť letisko a minister vnútra Carlos Romero oznámil, že lídra opozície letecky prepravili naspäť do mesta Santa Cruz s cieľom zaistiť jeho bezpečnosť.Morales v prezidentských voľbách 20. októbra podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil so ziskom 47,07 percenta hlasov, zatiaľ čo hlavný opozičný kandidát, exprezident Carlos Mesa, získal 36,51 percenta odovzdaných hlasov. Morales tak bol zvolený už v prvom kole, keďže tesne splnil podmienku náskoku pred druhým najúspešnejším kandidátom o najmenej desať percentuálnych bodov. Najvyšší volebný tribunál potvrdil znovuzvolenie Moralesa na štvrté funkčné obdobie.Niektorí predstavitelia opozície podľa AP žiadajú, aby sa uskutočnilo druhé kolo volieb. Oba opozičné tábory však tvrdia, že Morales nerešpektoval ústavu, ktorá mu už ďalšie pôsobenie v prezidentskom úrade nepovoľuje.Po oznámení volebných výsledkov vypukli v krajine protesty rozhnevaných prívržencov opozície, ktorí na uliciach stavali barikády a so stúpencami Moralesa, ale aj bezpečnostných síl, sa dostávali do násilných potýčok.