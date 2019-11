USA sprísňujú opatrenia pred budúcoročnými prezidentskými voľbami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. novembra (TASR) - Spojené štáty sprísňujú bezpečnostné opatrenia pred americkými prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať 3. novembra 2020. Chcú tak zabrániť možnému zasahovaniu do volieb zahraničnými mocnosťami, ako sú Rusko, Čína a Irán, informovala v stredu agentúra DPA.uvádza sa vo vyhlásení, ktoré v utorok spoločne vydalo sedem amerických vládnych agentúr a úradov vrátane FBI a NSA.Z tohto dôvodu sa bude pred budúcoročnými prezidentskými voľbami v USA uplatňovaťmedzi všetkými 50 americkými štátmi a teritóriami.Jej cieľom bude eliminácia bezpečnostných hrozieb, ktoré predstavujú kampane na internetových sociálnych sieťach, dezinformačné kampane či kybernetické útoky na štátnu a lokálnu infraštruktúru.Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by došlo k narušeniu volebnej infraštruktúry v USA. Americké úrady však vyzvali občanov, aby im v tomto smere nahlasovali akékoľvek podozrenia.Pod utorkovým vyhlásením sú podpísaní aj predstavitelia amerického ministerstva obrany, spravodlivosti a vnútornej bezpečnosti.Vyšetrovanie vedené osobitným americkým vyšetrovateľom Robertom Muellerom dospelo k záveru, že Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v USA z roku 2016 v prospech Donalda Trumpa. Aktéri podporovaní Ruskom sa snažili pôsobiť na amerických voličov aj prostredníctvom Facebooku.