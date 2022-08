Moravany majú v obecnom parku živý včelársky skanzen, konať sa tu budú prednášky aj apiterapia

Novinku v podobe exteriérového múzea, tzv. včelárskeho skanzenu otvorili na dolnom Zemplíne. Obec Moravany sa vďaka netradičnému areálu stane lákadlom pre turistov , školy, tábory , ale aj pre samotných včelárov.

Ambíciou jeho tvorcov je mať v obecnom parku včelársky skanzen, v ktorom budú žiť včely, uskutočňovať včelárske prednášky aj apiterapia.

Takýto živý skanzen vznikol vďaka aktívnej včelárskej komunite na čele so starostom obce Vladimírom Čeklovským a podpore vo výške 13-tisíc eur z grantovej schémy Košického samosprávneho kraja, Terra Incognita Historické verzus moderné spôsoby chovu včiel. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Z histórie aj súčasnosti

Včelárska komunita

Nabíja energiou

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.8.2022 -Nadšenie miestnych včelárov vyústilo do nápadu ukázať prácu s týmto užitočným hmyzom aj laickej verejnosti. V živom včelárskom skanzene sa zvedavci dozvedia ako sa kedysi chovali včely, čo sa zmenilo, od čoho sa upustilo a čo sa, naopak, pridalo v starostlivosti o túto nenahraditeľnú zložku ekosystému.Návštevníci tiež uvidia dobové úle, akými sú rôzne kláty, figurálne, slamené či šašinové úle, ale aj moderné úle používané v súčasnosti. Všetky budú obývané včelími rodinami. Včelárska, ale i laická verejnosť si bude môcť pozrieť život včiel bezpečne, s podrobnými informáciami a odborným výkladom.„Včelárska komunita v Moravanoch má svoju bohatú tradíciu, preto som hrdý na to, že o svoje remeslo sa má chuť podeliť aj so zvedavými východniarmi. Aj vďaka tomuto projektu sa nezabudne na dôležitosť včiel a ich význam v našej prírode aj v životoch. Areál ponúkne nielen zaujímavé a hodnotné informácie o včelách, ale aj priamu interakciu s nimi vďaka apidomčeku. Ide o miesto, kde si všetci návštevníci bezpečne vyskúšajú silu apiterapie na vlastnej koži, “ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.Starosta obce Moravany Vladimír Čeklovský verí, že tento druh skanzenu sa stane na mape kraja vyhľadávaným turistickým miestom.„Myšlienka otvorenia živého včelárskeho skanzenu v miestnom parku vznikla počas stretnutí našej domácej komunity včelárov. V jej jadre sú dlhoroční profesionálni aj hobby včelári, ktorí sa popri včelárskej práci zaujímajú aj o jej históriu. So zaujímavosťami sa chceme s verejnosťou podeliť formou prednášok a praktických ukážok. Vieme, že strach zo včelích bodnutí je bežný a preto bude návšteva v našom skanzene prebiehať s ochrannými včelárskymi oblekmi, a kto si trúfne, bude sa môcť priamo pričiniť o starostlivosť o včelstvá. Vstupné bude symbolické, určené len na chod skanzenu samotného, a ponúkneme aj možnosť zakúpiť si tunajšie včelie produkty. Moju vášeň k týmto usilovným živočíchom, spolu s postom starostu, beriem ako možnosť zanechať pre budúce generácie niečo hodnotné a pre spoločnosť prospešné,“ dodal Čeklovský.Práca so včelami nabíja energiou a priaznivo pôsobí na naše zdravie. To, čo včelári získavajú dýchaním vzduchu z úľov, si budú môcť vyskúšať aj návštevníci skanzenu v Moravanoch, a to bez strachu zo žihadiel.Zvedavci, nadšenci aj rodiny s deťmi v skanzene objavia včelín v podobe domčeka, ktorý je upravený pre spánok a oddych priamo na včelích úľoch. Stačí si iba ľahnúť do apidomčeka, dýchať vzduch s vôňou medu, vosku, propolisu a započúvať sa do pokojného bzučania pod vami.A možno aj pokojne zaspať. Terapia pôsobí nielen na nervovú sústavu ako aromaterapia, ale vďaka svojmu zloženiu má aj protizápalový, antivírusový a antibakteriálny efekt.