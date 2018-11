Morawiecki i Merkelová chcú usporiadaný brexit

Poľský premiér Mateusz Morawiecki, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 2. novembra (TASR) - Poľsko i Nemecko sú zhodne stúpencami zachovania úlohy Ukrajiny ako tranzitnej krajiny pri dodávkach ruského plynu do Európy, odznelo v piatok vo Varšave na spoločnej tlačovej konferencii poľského premiéra Mateusza Morawieckeho a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.Hostka z Berlína v tejto súvislosti podčiarkla, že to súvisí aj s bezpečnosťou Ukrajiny, avšak zdôraznila pri tom tiež význam diverzifikácie dodávok plynu.Poľský hostiteľ konštatoval, že tranzit ruského plynu cez Ukrajinu predstavuje aj istú záruku na zachovanie aspoň relatívneho mieru v tej časti krajiny, ktorú nesužuje ozbrojený konflikt.Nemecko by podľa Merkelovej slov malo vybudovať terminál pre dovoz skvapalneného zemného plynu rýchlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Je to dôležité z hľadiska diverzifikácie zdrojov zásobovania Nemecka a starého kontinentu energiou. Viac skvapalneného zemného plynu chcú vyvážať do Európy Spojené štáty, ktorých produkcia bola však v tejto oblasti považovaná doteraz za priveľmi nákladnú a nekonkurencieschopnú, pripomenula tlačová agentúra DPA.Projekt plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorý by mal viesť z Ruska pod hladinou Baltského mora do Nemecka, zostáva v nemecko-poľskej relácii naďalej vnímaný kontroverzne, pretože Varšava ho nepovažuje za správne riešenie.Poľsko i Nemecko dúfajú, že odchodu Veľkej Británie z Európskej únie bude predchádzať dosiahnutie dohody a brexit tak bude usporiadaný, odznelo v piatok vo Varšave. Merkelová pritom zdôraznila, že odchodom ostrovnej monarchie z Únie sa nič nezmení na tom, že krajina zostáva súčasťou Európy a že je preto potrebné upraviť aj podobu vzájomných vzťahov v budúcnosti.Predseda poľskej vlády konštatoval, že poľsko-nemecké vládne konzultácie i jeho rokovania s Merkelovou potvrdzujú dobré smerovanie v záujme zodpovedného postupu pri budovaní stability starého kontinentu. Vyjadril presvedčenie, že obe strany sú na dobrej ceste, aby dospeli k spoločným záverom aj o menej jednoduchých otázkach, ktoré inak vnímajú v Berlíne a inak vo Varšave, ako je napríklad problematika migrácie. "" formuloval Morawiecki podľa spravodajskej televízie TVN24.Ďalšími témami bilaterálnych rokovaní boli podľa štátnikov nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, regionálna spolupráca, ochrana ovzdušia a prechod na obnoviteľné zdroje energie, pričom hostka z Berlína vyjadrila spokojnosť s dvojstrannou spoluprácou v hospodárskej i obchodnej sfére.