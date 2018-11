V Sasku sa konajú mierové slávnosti i festival pravicových extrémistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostritz 2. novembra (TASR) - V mestečku Ostritz v nemeckej spolkovej krajine Sasko, ktoré leží v nemecko-poľskom pohraničí, sa začali v piatok niekoľkodňové mierové slávnosti, na ktorých organizátori očakávajú do konca víkendu okolo 3000 návštevníkov.Ide o podujatie, ktoré by podľa miestnych občanov malo byť signálom proti paralelne sa konajúcemu druhému festivalu pravicových extrémistov.Informoval o tom Stredonemecký rozhlas (MDR).V apríli sa tu pod mnohoznačným názvom Štít a meč (Schild und Schwert) stretlo až 1000 obdivovateľov nacistickej ideológie, a to nielen z celej spolkovej republiky, ale aj zo zahraničia.Saský krajinský premiér Michael Kretschmer preto v piatok pri slávnostnom otvorení mierového podujatia zrejme nie náhodou zdôraznil, že najdôležitejšie je, aby sa boj proti extrémizmu viedol z centra spoločnosti, a dodal, že ide pri tom o demokraciu, slobodu prejavu a právny štát.Príslušníkov nemeckej polície zo Saska podporujú pri zabezpečovaní verejného poriadku v Ostritzi a jeho okolí aj kolegovia z ďalších spolkových krajín, ba aj z Českej republiky a Poľska.