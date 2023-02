Morawiecki: Poľsko dodá Ukrajine stíhačky F-16, ak sa na tom spoločne dohodnú partneri v NATO

Tlak na spojencov

2.2.2023 (Webnoviny.sk) - Poľsko bude pripravené dodať Ukrajine stíhačky F-16, ak sa na tom kolektívne dohodnú partneri v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Nemeckému denníku Die Bild to povedal poľský premiér Mateusz Morawiecki „Moje hodnotenie je založené na tom, ako sa krajiny NATO spoločne rozhodnú,“ povedal predseda poľskej vlády zdôrazňujúc, že ruská invázia na Ukrajinu „je veľmi vážnou vojnou“, na ktorej sa Poľsko a ďalšie krajiny NATO „nezúčastňujú“.Rozhodnutie dodať Kyjivu bojové lietadlá preto potrebuje „strategické zváženie celej aliancie NATO“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Ukrajinskí predstavitelia v ostatných dňoch zvýšili svoj verejný tlak na spojencov a žiadajú západné stíhačky.Nemecko a USA vylúčili akékoľvek dodanie takýchto strojov Ukrajine, ale napríklad Francúzsko a Holandsko sú voči tejto pomoc viac otvorené.Len nedávno pritom nemecká vláda, pod nátlakom spojencov vrátane Poľska, schválila export bojových tankov Leopard 2 nemeckej výroby Kyjivu.Politika Nemecka v súvislosti s Ukrajinou však podľa Morawieckeho zvýšila nedôveru ku krajine.„Povedal by som, že pred rokom existovalo veľa dôvery v Nemecko z mnohých iných krajín. A teraz sa toto kyvadlo posunulo smerom k nedôvere," povedal pre Die Bild poľský politik s tým, že sa tak deje najmä v rámci krajín strednej a východnej Európy a tiež ďalších členov Európskej únie.„Nemecko má potenciál poskytnúť oveľa väčšiu podporu ako doteraz, má rozhodovaciu právomoc v rámci Európskej únie, má peniaze pre Ukrajinu, má diplomatickú moc,“ poukázal.Morawiecki otvorene skritizoval nemeckého kancelára Olafa Scholza , ktorý síce podporuje Ukrajinu, ale „stále verí, že s Ruskom by to malo byť ako obvykle“.Rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vysielajú svetu zlý signál, myslí si poľský premiér, podľa ktorého je to nesprávne, „pretože Putinovi to dodáva iba kyslík a nič nedosahuje“.„Putin takýmito rozhovormi skutočne dosahuje svoje ciele, pretože ukazuje zvyšku sveta a svojim vlastným ľuďom: 'Pozrite, som veľmi žiadaný, každý sa so mnou chce rozprávať, všetko závisí na mne’,“ vyjadril sa Morawiecki.