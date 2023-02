Pčolinského a Hlinkov návrh na skrátenie volebného obdobia referendom posunul parlament ďalej

Potrebná trojpätinová väčšina

Sedem dní na vyhlásenie volieb

2.2.2023 (Webnoviny.sk) - Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania novelu ústavného zákona, ktorej cieľom je do Ústavy SR zaradiť možnosť skrátenia volebného obdobia uznesením NR SR alebo referendom.Návrh do parlamentu predložil podpredseda parlamentu a poslanec hnutia Sme rodina Peter Pčolinský a poslanec Jozef Hlinka (Sme rodina).„Navrhovaná právna úprava má umožniť voličom prostredníctvom referenda vyjadriť svoju vôľu a vysloviť sa za predčasné ukončenie pôsobenia NR SR. Návrh zároveň aj samotnému parlamentu umožňuje rozhodnúť o skrátení svojho volebného obdobia, a to formou schválenia uznesenia," tvrdia predkladatelia v návrhu.Na prijatie uznesenia bude potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.V prípade, keby sa platným výsledkom referenda rozhodlo o skrátení volebného obdobia alebo keby parlament prijal uznesenie o jeho skrátení, navrhuje sa, aby volebné obdobie skončilo dňom konania volieb do NR SR.„V tejto súvislosti sa tiež navrhuje ustanoviť povinnosť predsedu NR SR vyhlásiť parlamentné voľby do siedmich dní od uverejnenia platného výsledku referenda v Zbierke zákonov SR, respektíve do siedmich dní od prijatia uznesenia o skrátení volebného obdobia NR SR," uviedol Pčolinský.