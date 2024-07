Morvay nahradí Úradníka na olympiáde v Paríži, schválila to olympijská komisia aj organizátori

Úradník má pozastavenú činnosť

Chodeckou jednotkou bude Černý

20.7.2024 (SITA.sk) - Vedúci slovenskej výpravy na Hrách XXXIII. olympiády v Paríži Roman Buček dostal necelý týždeň pred slávnostným otvorením podujatia pozitívnu správu.Komisia, v ktorej má zastúpenie Medzinárodný olympijský výbor (MOV) , World Athletics (WA) a organizačný výbor OH 2024, vydala súhlasné stanovisko k návrhu vedenia slovenskej výpravy, aby v slovenskej výprave Michal Morvay mohol nahradiť Miroslava Úradníka Ten má vzhľadom na nezrovnalosti v biologickom pase predbežne pozastavenú športovú činnosť. Informoval o tom web Slovenský olympijský a športový výbor v tlačovej správe.S Michalom Morvayom, ktorý takisto ako Úradník štartoval na predchádzajúcich OH v Tokiu, sa v Paríži počíta ako s náhradníkom na miešanú chodeckú štafetu.Slovenskou mužskou chodeckou jednotkou v Paríži bude Dominik Černý . Ten nastúpi na individuálne preteky na 20 km a mal by figurovať aj v miešanej štafete spolu s Hanou Burzalovou Miešaná štafeta bude mať na OH 2024 olympijskú premiéru. V programe OH nahradila preteky mužov na 50 km, ktoré sa naposledy uskutočnili v Tokiu 2020.