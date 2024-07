Biatlonistka Wiererová bude v Paríži televízna expertka, bude mať svoj olympijský denník

20.7.2024 (SITA.sk) -Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová si to opäť rozmyslela s koncom kariéry a súťažiť bude až do ZOH 2026. Dala si za cieľ uspieť na "domácej" olympiáde v Miláne a Cortine d´Ampezzo (6. - 22. 2. 2026). Tridsaťštyriročná skúsená biatlonistka s tvárou modelky sa však už pripravuje aj na kariéru po skončení športovej kariéry. Možno z nej bude športová moderátorka.Štvornásobná majsterka sveta a trojnásobná bronzová medailistka zo ZOH bude na nadchádzajúcej letnej olympiáde v Paríži televízna expertka talianskej výpravy. Na kanáli Discovery+ bude mať vlastnú šou s názvom "Parigi Doro" (Zlato z Paríža). Formátom bude olympijský denník, v ktorom bude Wiererová skúmať jednotlivé olympijské disciplíny, zachytávať hlasy športovcov a komponovať do nich vlastnú odbornosť z profesionálneho športu."Pre mňa je to príležitosť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a zažiť novú skúsenosť," povedala Wiererová pre taliansky internetový portál Neveitalia.Wiererová zároveň potvrdila, že už začala prípravu na novú sezónu. Prvé preteky Svetového pohára 2024/2025 budú koncom novembra vo fínskom Kontiolahti a skvelá Talianka, ktorá má v zbierke dva veľké a štyri malé glóbusy za celkový triumf vo Svetovom pohári, by tam nechcela chýbať.