Moscovici: Francúzsko musí udržať rozpočtový deficit pod 3 % HDP

Na archívnej snímke Pierre Moscovici. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. septembra (TASR) - Francúzsko musí udržať schodok rozpočtu verejných financií pod stropom stanoveným Európskou úniou (EÚ), ak si chce zachovať ťažko vydobytú fiškálnu dôveryhodnosť, uviedol komisár EÚ pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici.Vláda prezidenta Emmanuela Macrona pracuje na návrhu budúcoročného rozpočtu a uviedla, že deficit by mohol byť niekde medzi 2,6 % a 3 % hrubého domáceho produktu (HDP).povedal Moscovici, ktorý je bývalým francúzskym ministrom financií, pre denník l’Opinion.dodal Moscovici.Francúzsko znížilo svoj deficit pod 3 % HDP vlani prvýkrát za 10 rokov. Macronov kabinet prisľúbil, že udrží schodok pod 3 % HDP, a čelí tlaku zo strany francúzskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu (MMF), aby predstavila detaily úsporných opatrení, ktoré sú na to potrebné. Vláda by mala zverejniť návrh rozpočtu pre rok 2019 na konci septembra.