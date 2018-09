Podeľme sa o silu pitnej vody

Foto: P&G Foto: P&G

Skúsenosti s nedostatkom má aj herečka Andrea Růžičková, ktorá strávila predminulú zimu v Tanzánii, kde pomáhala v miestnom sirotinci

Bratislava 7. septembra (OTS) - Popritom nemajú prístup ku kvalitnému zdroju pitnej vody 2 milióny ľudí. Základom tohto čísla sú bohužiaľ deti do 5 rokov. Pomôcť môžete aj vy.Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave (alebo po úprave) určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod. Jej hlavným indikátorom je zdravotná nezávadnosť. To znamená, že pitná voda nesmie obsahovať jedy, toxické, rádioaktívne, či biologicky škodlivé látky. Rovnako nesmie byť príčinou porúch zdravia a ochorení, ani pri dlhodobej konzumácii. Bez pitnej vody by nikto z nás nebol schopný prežiť. V prípade dospelého človeka, tvorí až 60 % tela a u novorodencov a detí, je tento pomer ešte vyšší.Deti by mali po správnosti prijať jeden až dva litre tekutín denne, záleží na ich váhe. Pri požívaní kontaminovanej vody hrozí deťom celý rad vážnych ochorení často sprevádzaných tráviacimi ťažkosťami, ktoré drobný detský organizmus vysiľujú a sú preň veľmi nebezpečné.Organizátori veria, že v druhom ročníku prekonajú zákazníci už tak skvelé čísla. Celkom sa počas minuloročnej kampane v obchodoch Metro predalo takmer 130 000 kusov P&G výrobkov, čo predstavuje pitnú vodu pre viac ako 350 ľudí na celý jeden rok. Rovnaká aktivita sa konala aj susedných Čechách, pričom krajiny spoločne pomohli takmer tisícke ľudí bez zdroja pitnej vody.Je všeobecne známe, že pitná voda je dlhodobým problémom v Afrike. Skúsenosti s nedostatkom má aj herečka, ktorá strávila predminulú zimu v Tanzánii, kde pomáhala v miestnom sirotinci. Svoj pobyt popisuje: „“ Andrea sa stala ambasádorkou projektu už druhýkrát a povzbudzuje všetkých zákazníkov, aby sa zapojili a pomohli s darovaním čistej vody. Možno by vás prekvapilo, že medzi regióny, kde je prístup k nekontaminovanej vode nedostačujúci, patria aj krajiny Ázie, ako napríklad India, Bangladéš, Mjanmarsko a ďalšie, alebo Latinskej Ameriky ako Guatemala, Mexiko, ale aj Karibská oblasť, niektoré časti Španielska a Kuba.Vedci zo spoločnosti P&G vyvinuli špeciálne čistiace balíčky, ktoré z vody odstraňujú patogénne mikroorganizmy a rozptýlené čiastočky. Prášok z balíčka sa nasype do znečistenej vody a zamieša sa. Filtrácia trvá 30 minút a po uplynutí tohto času je možné vodu prefiltrovať a konzumovať. V niektorých oblastiach využívajú balíčky celé dediny – konkrétnym príkladom je Gway Tauk Chaung v Mjanmarsku. V spomínanej oblasti došlo ku kontaminácii vodných zdrojov po rozsiahlych záplavách, cyklónoch a ďalších prírodných katastrofách, ktoré sú tu častým úkazom.Program Čistá voda deťom funguje už od roku 2004. Spolu s partnerskými charitatívnymi organizáciami tak P&G poskytlo 13 miliárd litrov pitnej vody v 85 krajinách sveta, kde ľudia najviac trpia jej nedostatkom." vyjadrila sa k téme, marketingová manažérka P&G.