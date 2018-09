Moscovici: Taliansko musí udržať dlh pod kontrolou

Eurokomisár pre ekonomické záležitosti Pierre Moscovici. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 20. septembra (TASR) - Taliansko musí pracovať na udržaní svojho štátneho dlhu pod kontrolou. Vyhlásil to vo štvrtok eurokomisár pre ekonomické záležitosti Pierre Moscovici, podľa ktorého by Rím mal znížiť nadmerné vládne výdavky a uprednostniť investície, zvlášť do infraštruktúry, aby pomohol podporiť rast a produktivitu.Talianska populistická vládna koalícia v stredu (19. 9.) vyzvala ministra hospodárstva Giovanniho Triu, aby umožnil väčší nárast rozpočtového deficitu na budúci rok s cieľom splniť predvolebné sľuby. To oživilo obavy finančných trhov o dlhovú situáciu v krajine.Moscovici vyzval vládu v Taliansku, aby udržala krajinu tam, kde patrí - v jadre eurozóny. Taliansko potrebuje zostať silnou a dôveryhodnou krajinou a zabezpečiť, že má svoj dlh pod kontrolou, zdôraznil.Taliansko, rovnako ako všetky ostatné krajiny eurozóny, bude musieť predložiť Európskej komisii svoj návrh rozpočtu na budúci rok do polovice októbra. Komisia by ho mohla odmietnuť, ak by dospela k záveru, že je nezlúčený s pravidlami Európskej únie (EÚ), aj keď túto právomoc doteraz nikdy nevyužila.Moscovici odpovedal aj na otázky novinárov ohľadne brexitu. Zopakoval, že EÚ nemôže robiť kompromisy, pokiaľ ide o jej štyri základné slobody: pohybu tovarov, kapitálu, ľudí a služieb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jednotného trhu.Uviedol však, že Komisia jedosiahnuť dohodu o brexite a on verí, že to obe strany dokážu.Britská premiérka Theresa Mayová v stredu získala len chabú pochvalu za svoj plán brexitu, pričom najvyšší predstaviteľ EÚ Donald Tusk jej povedal, že musí prepracovať svoj návrh režimu na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom, aj návrh vzájomného obchodu.Na otázku, aká je pravdepodobnosť brexitu bez dohody, Moscovici odpovedal, že je stále možné dosiahnuť dobrú dohodu. A Komisia na tom pracuje, a len na tom.