SMER-SD CHCE, ABY ÚSTAVNÝCH SUDCOV VOLIL PRIAMO PARLAMENT

Na archívnej snímke člen predsedníctva strany Smer-SD Martin Glváč. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Vládny Smer-SD navrhne, aby ústavných sudcov volil priamo parlament 90-timi hlasmi. Kandidát, ktorý by získal ústavnú väčšinu, by sa automaticky stal ústavným sudcom.Oznámil to podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) po stretnutí koaličných strán s prezidentom SR Andrejom Kiskom k otázke nových pravidiel výberu ústavných sudcov. Dnes parlament volí kandidátov na ústavných sudcov, predkladá ich prezidentovi SR a ten z nich potom menuje ústavných sudcov. Glváč sa pri zmene odvoláva na Benátsku komisiu.