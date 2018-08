Moskovský súd poslal Navaľného na 30 dní do väzenia

Alexej Navaľnyj (uprostred). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 27. augusta (TASR) - Na 30 dní väzenia odsúdili pondelok v Rusku opozičného politika Alexeja Navaľného po tom, čo ho súd uznal za vinného z porušenia zhromažďovacieho práva. Informovala o tom agentúra Reuters.Navaľnyj, ktorého zadržali v sobotu pred jeho domom v Moskve, bol uznaný za vinného z porušenia zhromažďovacieho práva, pretože 28. januára viedol protestné zhromaždenie namierené proti dôchodkovej reforme aj napriek tomu, že ho úrady nepovolili.Navaľnyj po vynesení rozsudku uviedol, že ho súd poslal do väzenia viac ako šesť mesiacov po spáchaní uvedeného prečinu len preto, aby mu zabránil zúčastniť sa začiatkom septembra na demonštrácii namierenej proti plánom ruskej vlády zvýšiť vek odchodu do dôchodku.Navaľnyj patrí k najzarytejším kritikom prezidenta Vladimira Putina. V súvislosti so zámerom vypísať v Rusku referendum o zákone na zvýšenie veku odchodu do dôchodku opozícia vyzvala občanov, aby sa 9. septembra zúčastnili na celoštátnom proteste proti vládou presadzovanej dôchodkovej reforme, ktorá sa stretla s ostrou kritikou občanov.Tento protest je zvolaný na deň, keď sa v Moskve - podobne ako aj v ďalších oblastiach krajiny - uskutočnia regionálne voľby.