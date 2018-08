Danko pripúšťa, že nie je ľahké nájsť ženskú prezidentskú kandidátku

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. augusta (TASR) - Ženy, ktoré by rád predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko videl v budúcoročnom prezidentskom súboji, sa do kandidatúry nehrnú. Pripúšťa to samotný Danko. SNS podľa jeho slov oznámi prezidentského kandidáta na jeseň, teraz to nepovažuje za tému dňa.uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii Danko. Hovoril o tom, že kampaň býva špinavá a môže ničiť aj zdravie.SNS tému prezidentského kandidáta ešte neuzatvorila.doplnil Danko, ktorý podľa vlastných slov nerieši, či je pravda, že za OĽaNO bude kandidovať Igor Matovič, ani to, kto bude kandidátom Smeru-SD.Prezidentské voľby na Slovensku budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová. Znamená to, že ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo, na ktorom sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Termín vyhlási predseda parlamentu.