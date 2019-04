Moskovský súd predĺžil väzbu štyrom z 24 ukrajinských námorníkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 17. apríla (TASR) - Lefortovský okresný súd v Moskve predĺžil v stredu o tri mesiace väzbu štyrom z 24 ukrajinských námorníkov, ktorých zadržali vlani v Kerčskom prielive za protizákonné prekročenie ruskej štátnej hranice. Informovala o tom agentúra TASS.Štvorica zostane vo väzbe do 24. júla, oznámil súd, ktorý vyhovel návrhu prokurátora a pojednávanie viedol za zatvorenými dverami.V budove súdu bola aj ukrajinská ombudsmanka Ľudmyla Denisovová." konštatovala.Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) podala na súd návrh na predĺženie väzby o tri mesiace pre všetkých 24 ukrajinských námorníkov. Termín vyšetrovania bol stanovený do 25. augusta.TASS informoval, že Lefortovský okresný súd ešte v stredu preskúma návrh vyšetrovateľov na predĺženie väzby pre zvyšných 20 obvinených.Agentúra pripomenula, že 25. novembra 2018 tri plavidlá ukrajinského námorníctva narušili ruskú štátnu hranicu v Kerčskom prielive. Ukrajinské lode nereagovali na požiadavky plavidiel pohraničnej služby FSB a Čiernomorskej flotily, ktoré ich preto začali prenasledovať, aby zmarili ich nebezpečné manévre. Keďže sa Ukrajinci odmietli podriadiť pokynom ruskej strany, tá pristúpila k streľbe, pričom troch zranila. Rusi lode obsadili a previezli do mesta Kerč. Členov posádky - 24 ukrajinských občanov - zatkli a previezli zo Simferopolu do Moskvy.Rusko označilo incident za snahu Ukrajiny stupňovať protiruské nálady, dosiahnuť sprísnenie sankcií voči Rusku a tiež za súčasť predvolebnej kampane ukrajinského prezidenta.Ukrajina sa obrátila v utorok na Medzinárodný súd pre námorné právo (ITLOS) so žiadosťou, aby donútil Rusko prepustiť jej námorníkov zadržaných v Kerčskom prielive. Oznámil to ukrajinský prezident Petro Porošenko.Podľa neho sa ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí na jeho pokyn obrátilo na ITLOS so žiadosťou o prijatie povinných opatrení, aby ruská strana prepustila námorníkov.Porošenko dúfa, že ITLOS v priebehu niekoľkých týždňov zaviaže Rusko, aby prepustilo námorníkov a ukrajinské plavidlá, a konanie Moskvy uzná ako nezákonné.