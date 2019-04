Novela Trestného zákona má priniesť viacero zmien

Vláda SR, archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Trest domáceho väzenia sa bude dať uložiť aj pri niektorých zločinoch, o väčšom počte prípadov budú rozhodovať samosudcovia a doživotne odsúdení získajú možnosť podmienečného prepustenia. Vyplýva to z návrhu novely Trestného zákona, ktorý v stredu schválila vláda s pripomienkami Legislatívnej rady vlády SR. Viaceré opatrenia reagujú na európsku legislatívu.Zefektívniť sa má napríklad právna úprava využitia videokonferencií v trestnom konaní, ktoré by sa následne mohli používať viac. Už teraz sa totiž môžu väzni zúčastniť na pojednávaniach prostredníctvom videokonferenčných hovorov.Novinkou má byť aj zavedenie trestného činu falšovania a pozmeňovania zdravotnej dokumentácie ako reakcia na spoločenský dopyt. Novelou by sa tiež rozšírilo využitie elektronických náramkov.Právnou úpravou sa má zároveň doplniť katalóg trestných činov v oblasti poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a tiež nezákonného obchodu s tabakom a tabakovými výrobkami. Úprava sa odvíja od smernice Európskeho parlamentu zaoberajúcou sa kriminalitou súvisiacou s čerpaním eurofondov.V prípade schválenia novely Trestného zákona budú zmeny účinné od 1. augusta 2019.