Moskva núti Ukrajincov z okupovaných oblastí sťahovať sa do Ruska, obyvatelia čelia humanitárnej kríze

16.11.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko núti Ukrajincov z okupovaných území, aby sa presťahovali do južných oblastí Ruska, predovšetkým do Krasnodarského a Stavropoľského kraja. Informovalo o tom Centrum ukrajinského národného odporu.Ruské sily podľa spomenutého centra vytvárajú na okupovaných územiach humanitárnu krízu premiestňovaním zdravotníckych a vzdelávacích zariadení a vyvíjaním tlaku na miestnych obyvateľov. Okrem toho Rusi uzatváraním ciest bránia miestnym obyvateľom v úteku na územia kontrolované Ukrajinou.„Všetci miestni obyvatelia, ktorí zostali, sú nútení žiť v podmienkach potravinovej a humanitárnej krízy. Zároveň Rusi zintenzívňujú represie voči civilnému obyvateľstvu,“ uviedlo centrum.Ruské sily podľa centra masovo deportujú do Ruska aj ukrajinské deti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že podľa oficiálnych údajov ruské sily deportovali do Ruska takmer 11-tisíc ukrajinských detí, ale skutočný počet je pravdepodobne vyšší.