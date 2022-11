Nebol to útok na Poľsko, ale zblúdená strela ukrajinskej protivzdušnej obrany, hovorí Stoltenberg

16.11.2022 (Webnoviny.sk) - Raketa, ktorá v Poľsku zabila dvoch ľudí, pravdepodobne nebola útokom zo strany Ruska. Vyjadril sa tak generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg . Ako povedal v stredu, zrejme išlo o zblúdenú strelu ukrajinskej protivzdušnej obrany.„Vyšetrovanie tohto incidentu pokračuje a musíme počkať na výsledok. Nemáme však náznaky, že by bol dôsledkom zámerného útoku,“ povedal Stoltenberg novinárom po mimoriadnom rokovaní vyslancov NATO.NATO podľa neho tiež nemá „žiadne náznaky, že by Rusko pripravovalo kroky“ proti akémukoľvek členovi 30-člennej vojenskej aliancie.Zdôraznil však, že incident sa stal v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine. „Nie je to vina Ukrajiny, konečnú zodpovednosť nesie Rusko,“ dodal.