 24hod.sk    Zo zahraničia

08. mája 2026

Moskva ostro kritizovala Arménsko za prijatie „teroristu“ Zelenského na samite EPS


8.5.2026 (SITA.sk) - Kremeľ varoval Jerevan pred približovaním k Európskej únii a obvinil ho z podpory „protiruskej línie" Bruselu.

Rusko vo štvrtok ostro kritizovalo Arménsko za to, že začiatkom týždňa hostilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na samite Európskeho politického spoločenstva (EPS). Moskva zároveň varovala Jerevan pred ďalším zbližovaním s Európskou úniou (EÚ).



Oprávnené pobúrenie


Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo arménskeho veľvyslanca a označilo za „kategoricky neprijateľné“, že Arménsko poskytlo „platformu“ Zelenskému počas podujatí podporovaných EÚ. Moskva uviedla, že je z tohto kroku „oprávnene pobúrená“.



Zacharovovej terorista


Hovorkyňa ministerstva Marija Zacharovová vyhlásila, že ruská spoločnosť sledovala vývoj „s hlbokým pobúrením a nepochopením“.


„Arménsko, ktoré sme považovali za priateľskú a bratskú krajinu, poskytlo platformu. Komu? Teroristovi,“ povedala o Zelenskom. Ukrajina podobné vyjadrenia dlhodobo odmieta ako vojnovú propagandu Kremľa.



Neposlušný premiér


Arménsky premiér Nikol Pašinjan vo štvrtok zopakoval, že Jerevan sa v otázke vojny na Ukrajine nepovažuje za spojenca Ruska. „Už v rokoch 2022 a 2023 som povedal, že v otázke Ukrajiny nie sme spojencom Ruska,“ uviedol.


Napätie medzi Moskvou a Jerevanom rastie od roku 2024, keď Arménsko pozastavilo svoje členstvo v Organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) vedenej Ruskom.



Prehĺbenie spolupráce


Arménsko zároveň prehlbuje spoluprácu s Európskou úniou a prijalo zákon deklarujúci zámer požiadať o členstvo v EÚ.


„Takýto kurz arménskych úradov skôr či neskôr povedie k nezvratnému zapojeniu Jerevanu do protiruskej línie Bruselu,“ vyhlásila Zacharovová.




Zdroj: SITA.sk - Moskva ostro kritizovala Arménsko za prijatie „teroristu“ Zelenského na samite EPS © SITA Všetky práva vyhradené.

