|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 8.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ingrida
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. mája 2026
Trump pritvrdil voči EÚ. Na schválenie obchodnej dohody dal čas do 4. júla
Trump uviedol, že o situácii telefonoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a súhlasil s predĺžením termínu do amerického Dňa nezávislosti. Americký prezident
Zdieľať
8.5.2026 (SITA.sk) - Trump uviedol, že o situácii telefonoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a súhlasil s predĺžením termínu do amerického Dňa nezávislosti.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Európska únia musí do 4. júla ratifikovať obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, inak bude čeliť „oveľa vyšším“ clám. Reagoval tak na pokračujúce spory medzi členskými štátmi EÚ, ktoré sa zatiaľ nedokázali definitívne dohodnúť na podobe dohody.
Trump uviedol, že o situácii telefonoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a súhlasil s predĺžením termínu do amerického Dňa nezávislosti. „Dohodli sme sa, že jej dáme čas do 250. výročia našej krajiny, inak clá okamžite vyskočia na oveľa vyššie úrovne,“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.
EÚ a USA uzavreli rámcovú obchodnú dohodu už vlani v júli. Tá stanovila clá na väčšinu európskeho tovaru na úrovni 15 percent. Implementácia však viazne, keďže dokument ešte musí schváliť Európsky parlament aj členské štáty Únie. Koncom marca europoslanci dohodu podporili, zároveň však žiadali dodatočné ochranné mechanizmy.
Napätie sa zvýšilo po tom, čo Trump minulý týždeň pohrozil zvýšením ciel na európske autá a nákladné vozidlá na 25 percent. Podľa neho Brusel neplní záväzky vyplývajúce z dohody. Situáciu navyše skomplikovalo februárové rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý označil časť Trumpových ciel za prekročenie prezidentských právomocí. Administratíva následne zaviedla dočasné desaťpercentné clo, kým pripraví nový právny rámec.
Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok uviedla, že rokovania napredujú a cieľom je ratifikovať dohodu začiatkom júla. Cyprus, ktorý momentálne predsedá Rade EÚ, zároveň oznámil ďalšie rokovania s europoslancami naplánované na 19. mája.
Zdroj: SITA.sk - Trump pritvrdil voči EÚ. Na schválenie obchodnej dohody dal čas do 4. júla © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Európska únia musí do 4. júla ratifikovať obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, inak bude čeliť „oveľa vyšším“ clám. Reagoval tak na pokračujúce spory medzi členskými štátmi EÚ, ktoré sa zatiaľ nedokázali definitívne dohodnúť na podobe dohody.
Trump uviedol, že o situácii telefonoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a súhlasil s predĺžením termínu do amerického Dňa nezávislosti. „Dohodli sme sa, že jej dáme čas do 250. výročia našej krajiny, inak clá okamžite vyskočia na oveľa vyššie úrovne,“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.
EÚ a USA uzavreli rámcovú obchodnú dohodu už vlani v júli. Tá stanovila clá na väčšinu európskeho tovaru na úrovni 15 percent. Implementácia však viazne, keďže dokument ešte musí schváliť Európsky parlament aj členské štáty Únie. Koncom marca europoslanci dohodu podporili, zároveň však žiadali dodatočné ochranné mechanizmy.
Napätie sa zvýšilo po tom, čo Trump minulý týždeň pohrozil zvýšením ciel na európske autá a nákladné vozidlá na 25 percent. Podľa neho Brusel neplní záväzky vyplývajúce z dohody. Situáciu navyše skomplikovalo februárové rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý označil časť Trumpových ciel za prekročenie prezidentských právomocí. Administratíva následne zaviedla dočasné desaťpercentné clo, kým pripraví nový právny rámec.
Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok uviedla, že rokovania napredujú a cieľom je ratifikovať dohodu začiatkom júla. Cyprus, ktorý momentálne predsedá Rade EÚ, zároveň oznámil ďalšie rokovania s europoslancami naplánované na 19. mája.
Zdroj: SITA.sk - Trump pritvrdil voči EÚ. Na schválenie obchodnej dohody dal čas do 4. júla © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Moskva ostro kritizovala Arménsko za prijatie „teroristu“ Zelenského na samite EPS
Moskva ostro kritizovala Arménsko za prijatie „teroristu“ Zelenského na samite EPS
<< predchádzajúci článok
Polícia uzavrela prípad výbuchu bankomatu v Maduniciach. Obvinený muž skončil vo väzbe, hrozí mu až 5 rokov
Polícia uzavrela prípad výbuchu bankomatu v Maduniciach. Obvinený muž skončil vo väzbe, hrozí mu až 5 rokov