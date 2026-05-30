 Sobota 30.5.2026
 Meniny má Ferdinand
 24hod.sk    Zo zahraničia

30. mája 2026

Moskva povolala svojho vyslanca v Arménsku na konzultácie, Putin spomínal „ukrajinský scenár“


Rusko v sobotu oznámilo, že stiahlo svojho veľvyslanca v Arménsku „na konzultácie“ pre prehlbujúce sa väzby medzi Jerevanom a Európskou úniou (EÚ).

„Ruský veľvyslanec v Arménskej republike S. Kopyrkin bol odvolaný do Moskvy na konzultácie o krokoch arménskeho vedenia smerujúcich k zblíženiu s Európskou úniou, ktoré podkopávajú spoluprácu v rámci Eurázijskej ekonomickej únie,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.

Ruský prezident Vladimir Putin len deň predtým na samite v Kazachstane varoval Arménsko pred orientáciou na Brusel. Svoju rétoriku ešte pritvrdil a upozornil, že aj „ukrajinský scenár“ sa začal snahou Kyjeva vstúpiť do EÚ.

Vyzval tiež, aby Arménsko čo najskôr usporiadalo referendum o svojom smerovaní. Dodal, že Jerevan si musí vybrať medzi EÚ a euroázijským hospodárskym zoskupením, pretože „nie je možné zosúladiť oboje“.

Jerevan v posledných rokoch dráždi Kremeľ prehlbovaním vzťahov s EÚ, keďže je nespokojný so zlyhaním Ruska pri jeho ochrane počas konfliktov s Azerbajdžanom.

Arménsko čakajú budúcu nedeľu voľby, ktoré preveria pozíciu premiéra Nikola Pašinjana, ktorý sa snaží balansovať medzi Ruskom a Západom. Zároveň sa objavujú obavy z možného zasahovania do volieb zo strany Moskvy. Začiatkom mája Jerevan hostil samit Európskeho politického spoločenstva aj dvojstranný samit EÚ-Arménsko, ktorý Brusel označil za „veľký krok vpred“ vo vzájomných vzťahoch.


