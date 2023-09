Moskva sa snaží vybudovať novú železnicu, má spojiť Mariupoľ s ruským územím

27.9.2023 (SITA.sk) - Rusko buduje novú železnicu, ktorá má spojiť okupované ukrajinské mestá Mariupoľ, Volnovacha a Doneck s ruským územím.Poradca legitímneho starostu Mariupoľa Petro Andriuščenko uviedol, že Rusi „začali s výstavbou železničného mosta pri obci Hranitne cez rieku Kalmius. Ak bude úspešná, umožní to napojenie existujúcej linky Mariupoľ-Volnovacha priamo na ruské mestá Taganrog a Rostov nad Donom." Informuje o tom web CNN.Andriuščenko dodal, že ak túto železnicu dokončia, umožní to prepravu vojenských a civilných zásob na okupované územia na juhu Ukrajiny bez spoliehania sa na Krymský most. Tento most spájajúci polostrov Krym z ruskou pevninou bol v uplynulých mesiacoch čoraz viac terčom útokov ukrajinských síl, ktoré sa snažia odrezať zásobovacie trasy na polostrov.