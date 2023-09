O víťazovi volieb môže rozhodnúť len pár stoviek hlasov, tvrdí predseda Progresívneho Slovenska Šimečka

27.9.2023 (SITA.sk) - Aj pár stoviek hlasov môže podľa predsedu Michala Šimečku rozhodnúť o tom, kto zvíťazí v sobotňajších predčasných parlamentných voľbách . V tejto súvislosti pripomenul, že v minulých voľbách chýbalo jeho hnutiu k prieniku do parlamentu„Bude to tesné, ale som presvedčený, že na Slovensku je stále viac ľudí, ktorí si vyberú slušnú politiku a budúcnosť, nie návrat do minulosti," uviedol Šimečka. Zároveň zdôraznil, že nadchádzajúce voľby budú pre Slovensko„Stojíme pred civilizačnou otázkou, či sa otočíme smerom na Východ, alebo zostaneme pevnou súčasťou demokratického Západu. Či budeme ďalej ekonomicky stagnovať, alebo si vyberieme hospodársky rast. A či dovolíme, aby sa zvrátila očista spoločnosti, alebo budeme upevňovať dôveru ľudí v spravodlivosť," dodal líder PS.