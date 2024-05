Moskva sa vyhráža Washingtonu a Bruselu odvetou, ak Ukrajina zaútočí na Krym

4.5.2024 (SITA.sk) - Akýkoľvek Západom podporovaný ukrajinský útok proti Krymskému mostu alebo samotnému Krymu sa stretne so silným odvetným úderom Ruska. Ako referuje britský web The Guardian, uviedla to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová „Chcela by som varovať Washington a Brusel, že akékoľvek agresívne akcie proti Krymu sú nielen odsúdené na neúspech, ale stretnú sa aj s ničivým odvetným útokom,“ povedala Zacharovová.Tá tiež poznamenala, že vyjadrenia britského ministra zahraničných vecí Davida Camerona predstavujú dôkaz, že Západ vedie vojnu proti Rusku pomocou „ukrajinských rúk“.Cameron vo štvrtok povedal, že Ukrajina má právo použiť zbrane poskytnuté Londýnom na zasiahnutie cieľov v Rusku a že je na Kyjeve, či tak urobí. „Cameronove slová sú ďalším dôkazom hybridnej vojny, ktorú Západ vedie proti našej krajine. Rusko na to reaguje a bude aj naďalej,“ povedala Zacharovová.