Fico a Pellegrini zdôraznili vzor M. R. Štefánika pre dnešnú dobu, časť publika ich vypískala (video+foto)

4.5.2024 (SITA.sk) - Osobnosť Milana Rastislava Štefánika a význam jeho odkazu aj pre dnešnú dobu zdôraznili vo svojich príhovoroch na Bradle premiér Robert Fico Smer-SD ) a zvolený prezident Peter Pellegrini Hlas-SD ).Slávnostné spomienkové podujatie sa koná pri príležitosti 105. výročia úmrtia diplomata, politika a vedca, generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa zaslúžil o vznik Československa. Fico vyzdvihol, že Štefánik bol vlastenec, ktorý mal vynikajúce vzdelanie a perfektné vystupovanie.Podľa jeho slov ho môžeme označovať za najväčšieho Slováka všetkých čias. Ficove vystúpenie sprevádzali nesúhlasné výkriky od časti zúčastnených ľudí.Pellegrini je presvedčený, že Štefánikove slová: „kto si myslí, že mu slobodu vybojujú iný, ten jej nie je hoden“ sú aktuálne aj v dnešnej dobe.Zdôraznil, že ako spoločnosť musíme držať spolu, pretože rozdelená spoločnosť, ktorá bojuje sama proti sebe, nemá šancu držať krok so svetom a namiesto prosperity ju čaká zaostávanie a kríza.„Ak chceme budovať štát, ktorý sa teší rešpektu partnerov, musí stáť na spoločných hodnotách zjednotený a silný, aby čelil výzvam doby,“ prízvukoval vo svojom príhovore.Podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu (Smer-SD) časť publika vypískala a začiatok jeho vystúpenia sprevádzali hlasné výkriky „fuj“. Blaha zdôraznil, že Slováci by si mali viac vážiť svojich národných hrdinov.„Prestaňme s národným sebabičovaním, iní to nerobia. Naši národní hrdinovia nikdy nedobýjali cudzie, iba si bránili svoje, takí sme my, Slováci, sme mierumilovný národ, ktorý prahne po slobode. Buďme hrdí na naše dejiny, oslavujme našich velikánov,“ povedal.Český veľvyslanec na Slovensku Rudolf Jindrák pripomenul, že český prezident Petr Pavel 8. októbra 2023 udelil Štefánikovi najvyššie štátne vyznamenanie Českej republiky Rad Bieleho Leva prvej triedy in memoriam.„My, Česi, sme týmto gestom aspoň čiastočne splatili svoj dlh voči Milanovi Rastislavovi Štefánikovi po niekoľkých desaťročiach,“ povedal.Zároveň prízvukoval, že Česi nemajú bližší národ, ako sú Slováci, a naopak, Slováci nemajú bližší národ, ako sú Česi. „Chráňme naše bratstvo a nedovoľme, aby ho ktokoľvek ohrozoval,“ povedal.