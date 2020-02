Moskva trvá na zjednotení Ruska a Bieloruska, tvrdí Lukašenko s tým, že takéto niečo odmieta

Dlhodobá snaha Moskvy

Najväčší dodávateľ energií

14.2.2020 (Webnoviny.sk) - Ruské vedenie trvá na tom, že Rusko a Bielorusko treba zjednotiť do jedného štátu. V piatok to vyhlásil bieloruský prezident Alexander Lukašenko a zároveň dodal, že on s niečím takým nikdy nebude súhlasiť."Oni (predstavitelia Ruska - pozn. SITA) si pod integráciou predstavujú pohltenie Bieloruska. To nie je integrácia. To je začlenenie. A za to ja nikdy nebudem," povedal bieloruský prezident."Vždy budem bojovať za to, aby naša krajina zostala suverénna a nezávislá. Váš prvý prezident, ktorého ste si kedysi zvolili, nikdy nebude posledným prezidentom," dodal Lukašenko.Moskva sa skutočne dlhodobo snaží presvedčiť Minsk o potrebe čo najbližšej integrácie oboch krajín, otvorene však hovorí zatiaľ len o prepojení ekonomík.Keďže Lukašenko s bližšou integráciou váha a úplné spojenie krajín odmieta, Moskva Bielorusku pozastavila dodávky energií, čím podľa ruských opozičných médií Lukašenka nepokryte vydiera.Pre Bielorusko je to vážny problém, keďže z Ruska doteraz dovážalo až 80 percent energií. Túto medzeru zatiaľ Lukašenko čiastočne zaplátal dohodou s Nórskom, o dodávke energií rokuje aj s Kazachstanom.Podľa viacerých analytikov je plán na spojenie Ruska a Bieloruska pre ruského prezidenta Vladimira Putina cestou, ako sa udržať pri moci aj po tom, ako mu v roku 2024 vyprší aktuálny prezidentský mandát.Hoci v Rusku už ďalší krát kandidovať nemôže, spojením s Bieloruskom by vznikla nová krajina a Putin by sa mohol postaviť na jej čelo.