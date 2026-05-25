Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Moskva vyzvala všetkých cudzincov vrátane diplomatov, aby urýchlene opustili Kyjev
Rusko tvrdí, že pripravuje nové údery na „centrá rozhodovania“ v ukrajinskej metropole. Rusko v ...
Rusko v pondelok vyzvalo zahraničných občanov a diplomatov, aby opustili Kyjev, pričom oznámilo, že plánuje ďalšie útoky na ukrajinské hlavné mesto vrátane zásahov proti „centrám rozhodovania“.
„Útoky budú zamerané na centrá rozhodovania aj veliteľské stanovištia,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.
Mohutné útoky
Moskva zároveň varovala zahraničných občanov vrátane pracovníkov diplomatických misií a medzinárodných organizácií, aby „čo najskôr opustili mesto“.
Vyhlásenie prichádza po sérii masívnych ruských útokov na Ukrajinu počas uplynulých dní, pri ktorých boli nasadené drony aj rakety vrátane striel schopných niesť jadrové hlavice.
Ukrajinské úrady hlásili desiatky obetí a viac než stovku zranených najmä v Kyjeve a ďalších veľkých mestách.
Rusko tvrdí, že údery sú odvetou za ukrajinské dronové útoky na ruské územie a okupované oblasti.
Podpora Ukrajiny
Ukrajina pravidelne útočí na vojenské a logistické ciele v Rusku v reakcii na pokračujúce bombardovanie svojej infraštruktúry.
Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Odvtedy sa Kyjev stal opakovaným terčom raketových a dronových útokov, zatiaľ čo západné krajiny pokračujú vo vojenskej a finančnej podpore Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk
