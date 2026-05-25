Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Urban
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. mája 2026

Moskva vyzvala všetkých cudzincov vrátane diplomatov, aby urýchlene opustili Kyjev


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Varovanie Vojna na Ukrajine

Rusko tvrdí, že pripravuje nové údery na „centrá rozhodovania“ v ukrajinskej metropole. Rusko v ...



Zdieľať
russia_putin__9_34 676x451 25.5.2026 (SITA.sk) - Rusko tvrdí, že pripravuje nové údery na „centrá rozhodovania“ v ukrajinskej metropole.

Rusko v pondelok vyzvalo zahraničných občanov a diplomatov, aby opustili Kyjev, pričom oznámilo, že plánuje ďalšie útoky na ukrajinské hlavné mesto vrátane zásahov proti „centrám rozhodovania“.


„Útoky budú zamerané na centrá rozhodovania aj veliteľské stanovištia,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.



Mohutné útoky


Moskva zároveň varovala zahraničných občanov vrátane pracovníkov diplomatických misií a medzinárodných organizácií, aby „čo najskôr opustili mesto“.


Vyhlásenie prichádza po sérii masívnych ruských útokov na Ukrajinu počas uplynulých dní, pri ktorých boli nasadené drony aj rakety vrátane striel schopných niesť jadrové hlavice.



Ukrajinské úrady hlásili desiatky obetí a viac než stovku zranených najmä v Kyjeve a ďalších veľkých mestách.


Rusko tvrdí, že údery sú odvetou za ukrajinské dronové útoky na ruské územie a okupované oblasti.



Podpora Ukrajiny


Ukrajina pravidelne útočí na vojenské a logistické ciele v Rusku v reakcii na pokračujúce bombardovanie svojej infraštruktúry.


Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Odvtedy sa Kyjev stal opakovaným terčom raketových a dronových útokov, zatiaľ čo západné krajiny pokračujú vo vojenskej a finančnej podpore Ukrajiny.




Zdroj: SITA.sk - Moskva vyzvala všetkých cudzincov vrátane diplomatov, aby urýchlene opustili Kyjev © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Varovanie Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerstvo kultúry sa vymedzilo voči informáciám Bajo Holečkovej, porovnávanie výšky odmien považuje za účelové
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (25. máj 2026): Politické dianie v SR, vysoké teploty v Indii a oprava Mosta SNP

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 