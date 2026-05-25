Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Ministerstvo kultúry sa vymedzilo voči informáciám Bajo Holečkovej, porovnávanie výšky odmien považuje za účelové
Ministerstvo považuje za potrebné uviesť na pravú mieru odprezentované informácie. Ministerstvo kultúry (MK) SR sa ...
25.5.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo považuje za potrebné uviesť na pravú mieru odprezentované informácie.
Ministerstvo kultúry (MK) SR sa vymedzilo voči informáciám o odmenách v rezorte, ktoré prezentovala strana Sloboda a Solidarita (SaS) na piatkovom brífingu. Ako uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, ministerstvo považuje za potrebné uviesť na pravú mieru odprezentované informácie.
SaS kritizovala rezort kultúry v súvislosti s odmenami pre úradníkov ministerstva, a to v čase konsolidácie verejných financií. Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková tvrdila, že rezort kultúry vlani vyplatil na odmenách bezmála milión eur.
"V roku 2024 dalo ministerstvo kultúry na odmeny približne 580-tisíc eur. V roku 2025 táto suma narástla na viac ako 960-tisíc eur, teda takmer o 400-tisíc eur viac,” uviedla poslankyňa. Poukázala tiež, že medziročne poklesol počet odmenených zamestnancov, a to z 261 na 226. Priemerná odmena sa podľa nej zmenila z 2 200 eur na vyše 4 200 eur.
Účelové porovnávanie
"Porovnávanie výšky odmien v roku 2025 výlučne s rokom 2024 je účelové, keďže rok 2024 bol neštandardný a poznačený najintenzívnejšou fázou konsolidácie verejných financií, čo, prirodzene, skresľuje akékoľvek medziročné porovnanie. Rok 2024 tak nemožno považovať za relevantnú referenciu pre hodnotenie trendov v odmeňovaní,” zareagovala Demková. Doplnila, že suma odmien vyplatených v minulom roku korešponduje so sumami vyplatenými v rokoch 2022 a 2023.
Demková tiež v tejto súvislosti prízvukovala, že odmeny kompenzujú dlhodobo nízke tabuľkové platy v štátnej a verejnej službe. Podotkla, že bez týchto mechanizmov by bolo veľmi náročné udržať si kvalifikovaných odborníkov a zastaviť ich odchod do súkromného sektora. Porovnanie platov medzi jednotlivými rezortmi podľa jej slov ukazuje, že kultúra sa nachádza v strednej až spodnejšej časti rebríčka, čo vyvracia tvrdenia o nadštandardnom odmeňovaní.
Odmena 800 eur pre každého zamestnanca
"K samotným odmenám rezort kultúry uvádza, že významnú časť odmien v roku 2025 tvorila odmena vo výške 800 eur pre každého zamestnanca, ktorá bola výsledkom dohody medzi vládou SR a odborovými zväzmi. Táto položka predstavovala v prípade Ministerstva kultúry SR sumu 153 600 eur,” spresnila Demková dodávajúc, že okrem toho celková suma zahŕňa aj odmeny vyplývajúce z pracovnoprávnych predpisov.
Ide napríklad odmeny pri životnom a pracovnom jubileu, za zastupovanie či za kvalitné plnenie služobných úloh, taktiež odmeny pri prvom odchode do dôchodku či vianočné odmeny. Zdôraznila, že ide o štandardné súčasti odmeňovania vo verejnej službe.
Zameranie sa na jediné ministerstvo
"Na brífingu SaS zaznelo, že viaceré ministerstvá údajne neposkytli informácie o odmenách. Podľa slov poslankyne Martiny Bajo Holečkovej rezorty vnútra, obrany a životného prostredia "ani nevedia, koľko dali na odmeny". MK SR vyzýva médiá, aby si nezávisle vyžiadali údaje aj z ostatných ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, a porovnali dáta v širšom kontexte a predchádzali zavádzajúcim interpretáciám. Transparentnosť a úplnosť informácií sú kľúčové pre objektívne hodnotenie,” uviedla Demková.
Označila za nekorektné a zavádzajúce zamerať sa na jediné ministerstvo a tvrdiť, že v čase konsolidácie rozhadzuje peniaze, hoci odmeny vyplácajú všetky orgány štátnej správy, možno aj vo väčšej výške ako MK SR. "Argument, že iné rezorty ani neodpovedali, neobstojí. Ak iné ministerstvá neodpovedali, nie je korektné vyjsť na verejnosť s jedným údajom, ktorý nie je zasadený do širšieho rámca, v ktorom by sa dal porovnávať,” dodala Demková.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry sa vymedzilo voči informáciám Bajo Holečkovej, porovnávanie výšky odmien považuje za účelové © SITA Všetky práva vyhradené.
Progresívci chcú odvolávať Tarabu z funkcie, podľa Stohlovej je „minister výhovoriek a klamstiev"
Progresívci chcú odvolávať Tarabu z funkcie, podľa Stohlovej je „minister výhovoriek a klamstiev“
Moskva vyzvala všetkých cudzincov vrátane diplomatov, aby urýchlene opustili Kyjev
Moskva vyzvala všetkých cudzincov vrátane diplomatov, aby urýchlene opustili Kyjev