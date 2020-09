Moskva žiada od Nemecka dôkazy o otrave Navaľného, svetoví lídri žiadajú riadne vyšetrovanie

Nedostali informácie

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Kremeľ znova odmietol účasť na otrave ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného a obvinil Nemecko, že Moskve ešte neposkytlo žiadne dôkazy o jeho stave.Nemecké úrady v stredu oznámili, že testy vzoriek od Navaľného, ktorý leží viac ako týždeň v kóme v berlínskej nemocnici, preukázali otravu nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok však trval na tom, že ruské úrady dosiaľ nedostali žiadne dôkazy z Nemecka, ktoré by ich tvrdenie podporili."Zatiaľ sme nedostali žiadne informácie. Dúfame, že sa tak čoskoro stane a pomôže to zistiť, čo zapríčinilo súčasný pacientov stav," povedal Peskov a zároveň zdôraznil, že lekári v Omsku počas testovania nenašli u Navaľného stopy po žiadnej jedovatej látke.Ruskí vyšetrovatelia, ktorí vedú predbežné vyšetrovanie Navaľného stavu, by podľa neho mali vedieť, "čo našli a zistili naši nemeckí kolegovia".Nemecké ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že od Ruska dostalo žiadosť o informácie. V súvislosti so svojou reakciou však neposkytlo podrobnosti.Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu na správy o novičoku reagovala vyjadrením, že Navaľnyj sa stal obeťou " pokusu o vraždu otravou" s cieľom umlčať ho a vyzvala na úplné vyšetrovanie. Podľa nej vyvstali "veľmi vážne otázky, ktoré môže a musí zodpovedať len ruská vláda".Na margo Peskovových tvrdení vo štvrtok po stretnutí so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom len uviedla, že si je "vedomá toho, čo sa teraz hovorí" a ďalej to odmietla komentovať.Na vyšetrovanie otravy jedného z najznámejších kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina a potrestanie účastníkov vyzvali aj mnohí ďalší svetoví lídri, vrátane spomenutého Löfvena. "Musíme reagovať," povedal s tým, že keď sa to stalo v rámci jurisdikcie Ruska, malo by to vyšetriť.Niektorí nemeckí politici vyzvali Merkelovú, aby v súvislosti s Navaľným použila nemecko-ruský plynovod Nord Stream 2 na získanie odpovedí od Ruska.Na zastavenie projektu ju na to vyzvala Strana zelených, ktorá už predtým oponovala projektu, no navrhol to napríklad aj popredný poslanec jej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka Norbert Röttgen . Peskov takéto výzvy nazval "emotívnymi vyhláseniami nezaloženými na faktoch".Navaľnyj skončil v nemocnici po tom, čo mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. V sobotu ráno 22. augusta ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v Berlíne, kde lekári potvrdili otravu.Podľa jeho spojencov ho otrávili úmyselne. Navaľného spolupracovník Leonid Volkov vo štvrtok v rozhovore pre nemeckú televíziu RTL vinu pripísal Kremľu a povedal, že "útok na tejto úrovni a takto koordinovaný nemohol nemať schválenie Putina". Nezávislé vyšetrovanie v Rusku neočakáva.