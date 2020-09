Vranov nad Topľou vyčlení na nevyhnutné opravy kotolní takmer 185-tisíc eur, sú v havarijnom stave

Strechy aj kotly

Stav zariadení

Tepelné hospodárstvo

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Vranov nad Topľou vyčlení v prvej fáze na financovanie nevyhnutných opráv, ktoré sú potrebné pre prevádzkovanie tepelného hospodárstva, 184 700 eur s DPH.Riešiť majú havarijný stav kotolní tak, aby bolo mesto pripravené na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Financovanie schválili na svojom štvrtkovom rokovaní vranovskí mestskí poslanci.Najvyššiu sumu vo výške 136-tisíc eur si vyžiadajú opravy strešných plášťov na troch kotolniach. Nevyhnutné sú aj generálne opravy na kotloch, ktorých technický stav je nevyhovujúci a nie sú prevádzkyschopné.Generálna oprava je pritom finančne výhodnejšia ako výmena kotlov. Predpokladané náklady sú 25-tisíc eur. Na jednej z kotolní je potrebné vymeniť PC systém, ďalšie dve vyžadujú zakúpenie nových riadiacich modulov. Celkovo ide o investíciu vo výške 6 000 eur.Do začiatku vykurovacej sezóny je nevyhnutné zabezpečiť aj servis a metrologické overenie 43 kusov meračov tepla, čo predstavuje náklady 11-tisíc eur. Na deviatich kotolniach na Lúčnej ulici je tiež potrebné namontovať technológiu na hlásenie poruchových stavov, kde je predpokladaná cena viac ako 6 000 eur.Súčasťou materiálu bola aj správa Technickej inšpekcie, a.s. Košice, ktorá posúdila stav zariadení kotolní v majetku mesta po ich prevzatí od predchádzajúceho správcu. „Je to súhrn hlavných opráv na ôsmich kotolniach, takže určite bude doplnený do 30 dni podľa platnej nájomnej zmluvy. Vtedy by sme mali poznať stav všetkých kotolní,“ uviedol vedúci oddelenia mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Marián Onderko.„Osem kotolní je tých, kde boli najvypuklejšie problémy. Teda tie, ktoré, ak by sme nezačali niečo robiť, nenaštartujeme ich a nebudeme môcť prevádzkovať tepelné hospodárstvo. Je to teda len začiatok,“ upozornil konateľ spoločnosti CEMED, s.r.o Jozef Mihalčin.Ako doplnil poslanec Martin Buzáš, dá sa predpokladať, že ďalšie nevyhnutné opravy ešte zvýšia schválenú sumu na zhruba 250-tisíc eur. „Hovoríme o havarijnom stave a nie o bežných opravách,“ zdôraznil Buzáš.Tepelné hospodárstvo v meste zabezpečuje 26 kotolní. Na základe augustového rozhodnutia poslancov sa o nich bude do júna 2022 starať vranovská spoločnosť CEMED, s.r.o., ktorá tepelné hospodárstvo prebrala po dovtedajšom správcovi spoločnosti Team Energo, s.r.o z Kokavy nad Rimavicou.Mesto na základe predchádzajúceho uznesenia poslancov odstúpilo od zmluvy s touto spoločnosťou, ktorá mala problémy s platením za odobratý plyn, ale aj ďalšími záväzkami.Výsledkom bolo prerušenie dodávok plynu do kotolní, čo spôsobilo zastavenie dodávok tepla a teplej vody do približne päťtisíc vranovských domácností.