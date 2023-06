Moskva zrušila protiteroristické opatrenia, starosta sa poďakoval obyvateľom za pokoj a pochopenie

26.6.2023 (SITA.sk) - V hlavnom meste Ruska prestali platiť protiteroristické opatrenia, ktoré tam zaviedli pre vzburu wagnerovcov.Moskovský starosta Sergej Sobianin oznámil, že ich zrušili po tom, ako národný výbor označil situáciu v krajine za stabilnú. Zároveň sa poďakoval Moskovčanom za ich „pokoj a pochopenie“. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Miestne úrady Federálnej bezpečnostnej služby podľa miestnych médií informovali, že podobné opatrenia zrušili vo Voronežskej a Moskovskej oblasti.Protiteroristické režimy v oblastiach zaviedli v sobotu, keď žoldnieri Wagnerovej skupiny postupovali na Moskvu. Ešte v ten večer sa však ich líder Jevgenij Prigožin dohodol na stiahnutí, pričom on sám by mal odísť do exilu v Bielorusku.