Napĺňa sa to, pred čím varovalo ministerstvo práce, po potravinároch žiadajú o odpustenie odvodov aj opatrovateľky

Končí sa podporné obdobie

Nerovnosť v systéme

Zníženie cien potravín

26.6.2023 (SITA.sk) - Parlament minulý týždeň vo štvrtok schválil dočasné odpustenie časti sociálnych odvodov pre potravinárov. Neprešiel ešte ani týždeň a po potravinároch o odpustenie odvodov žiada aj Komora opatrovateľov Slovenska.Navrhuje, aby štát zabezpečil financovanie terénnej opatrovateľskej služby do jej konečného a systémového riešenia podobným spôsobom ako riešil potravinárov, teda odpustením odvodov.Upozorňuje na to, že v novembri tohto roka sa končí podpora financovania nákladov na mzdy terénnych opatrovateliek.„Odpustenie odvodov poskytovateľom opatrovateľskej služby by pomohlo udržať kontinuitu starostlivosti v teréne a nespôsobovať prijímateľom pocit neistoty a strachu z budúcnosti," tvrdí komora. Ministerstvo práce a sociálnych vecí pritom pred schválením dočasných odvodových úľav pre potravinárov upozornilo na to, že ide o výnimku pre jednu skupinu zamestnávateľov.Zavádzanie výnimiek, aj keď len na prechodné obdobie, podľa rezortu práce vytvára predpoklady k zavedeniu ďalších výnimiek.V konečnom dôsledku to podľa ministerstva môže viesť k diskriminácii ďalších skupín odvádzateľov poistného a k nerovnosti v systéme sociálneho poistenia.„Vytváranie výnimky z jednoznačne stanovených pravidiel, ktorá len rieši parciálnu situáciu, je nesystémovým krokom," tvrdí ministerstvo práce.Parlamentom schválenou novelou zákona o sociálnom poistení chcú poslanci za stranu Smer-SD znížiť cenu práce pre potravinárov, čo by podľa nich viedlo k zníženiu koncových cien základných potravín na Slovensku.Pôjde o dočasné opatrenie vo forme odpustenia časti sociálnych odvodov zamestnávateľa za zamestnanca za august tohto roka až január budúceho roka.Na šesť mesiacov tak klesnú náklady zamestnávateľov v potravinárstve o 24,15 percenta z aktuálnej minimálnej mzdy, teda zo sumy 700 eur.Odvodová úľava sa pritom nebude vzťahovať na úrazové a garančné poistenie, ktorých sumárna sadzba dosahuje 1,05 %. Nad úrovňou minimálnej mzdy už vymeriavacie základy budú podliehať štandardným sadzbám sociálneho poistenia.