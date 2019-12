Moslimská skupina má po Johnsonovom víťazstve obavy z islamofóbie

Britský premiér Boris Johnson hovorí pred Downing Street 10 v Londýne 13. decembra 2019. Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona jednoznačne zvíťazila vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách, keď v Dolnej snemovni parlamentu získala 365 kresiel. Opozičná Labouristická strana bude mať 203 poslancov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. decembra (TASR) - Najväčšia moslimská organizácia v Británii v piatok uviedla, že po výraznom víťazstve Konzervatívnej strany premiéra Borisa Johnsona vo štvrtkových voľbách a po získaní väčšiny v parlamente sa obáva nárastu islamofóbie. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.upozornil Harun Khan, generálny tajomník Britskej moslimskej rady. Táto zastrešujúca organizácia zastupuje mnohých moslimov, ktorých je v Británii okolo 2,7 milióna.napísal Khan vo vyhlásení. Kampaň v ňom označil za "najrozvratnejšiu, na akú si pamätáme".dodal Khan. Parafrázoval Johnsonov výrok, že schválenie brexitovej dohody je uždodal Khan.Kritici obvinili Johnsona z podnecovania islamofóbie, z toho, že ju nedokázal riešiť v radoch konzervatívcov, a z vyslovenia iných rasistických výrokov.Premiér však odmieta rasizmus a tvrdí, že jeho kontroverzné výroky sú len politickým "doberaním".Na piatok večer boli v Londýne a ďalších mestách plánované protesty skupiny Stand up to Racism (Postav sa rasizmu) a ďalších organizácií. Protesty sú nazvané "Nie je to môj premiér - vzdoruj rasistovi Johnsonovi".