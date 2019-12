Úroveň nemeckého dlhu by už čoskoro mohla spĺňať pravidlá pre eurozónu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 13. decembra (TASR) - Úroveň nemeckého dlhu by už čoskoro mohla spĺňať prísne fiškálne pravidlá pre členstvo v eurozóne, vďaka sérii rozpočtových prebytkov. Uviedol to v piatok minister financií Olaf Scholz.Pomer dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) najväčšej európskej ekonomiky sa totiž už čoskoro zníži pod hranicu 60 % HDP, ako to vyžadujú pravidlá 19-členného menového bloku, povedal Scholz.uviedol minister po stretnutí federálnej rady pre stabilitu, ktorá dohliada na financie vlád jednotlivých spolkových krajín.Prísna fiškálna kontrola a snaha o zdravé verejné financie boli kľúčovou súčasťou 14 rokov trvajúcej vlády kancelárky Angely Merkelovej. V roku 2018 Nemecko len veľmi tesne nesplnilo tzv. maastrichtské kritériá pre výšku štátneho dlhu.Scholz tiež v piatok poznamenal, že Nemecko je dobre vybavené na to, aby sa v nadchádzajúcich rokoch vyrovnalo s akýmkoľvek neočakávaným poklesom hospodárstva.Rada pre stabilitu však očakáva, že sa štrukturálny prebytok nemeckého verejného sektora v rokoch 2020 až 2023 zníži v dôsledku plánov Berlína na zvýšenie výdavkov na infraštruktúru a ochranu klímy.Séria rozpočtových prebytkov Nemecka tiež znamená, že krajina už dlhšie plní ďalšie z kritérií eurozóny, ktorým je deficit nižší ako 3 % HDP.