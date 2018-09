Moslimský rapper Médine zrušil koncerty v parížskom Bataclane, kde v roku 2015 útočili teroristi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

PARÍŽ 21. septembra (WebNoviny.sk) - Francúzsky rapper Médine zrušil vypredané koncerty, ktoré sa mali konať v októbri v parížskom klube Bataclan, kde v roku 2015 útočili teroristi.Interpret, ktorý je moslim, v piatok uviedol, že sa tak rozhodol na základe tlaku zo strany protiislamských aktivistov. Tí podľa neho tvrdia, že propaguje radikálnu ideológiu a znesvätil by toto "posvätné" miesto.Aktivisti predtým vyhlásili, že plánujú zabrániť fanúšikom vstúpiť do Bataclanu. Pripojil sa k nim aj otec jednej z obetí útoku z roku 2015. Nemenovaný rodič uviedol, že bol apolitický, no už chce konať.Médine na sociálnych sieťach napísal, že koncerty ruší z bezpečnostných dôvodov. Aktivisti sa snažia o zrušenie jeho vystúpení už od júna.