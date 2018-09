Strojová výroba zmrzlinových kornútikov sa začala pred 115 rokmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Bratislava 22. septembra (TASR) - Najstaršie zmienky o zmrzline pochádzajú zo starej Číny, Indie a starovekého Ríma. Na studenej sladkej zmrzline si denne pochutnávajú milióny ľudí na celom svete. Pomohol k tomu aj vynález, ktorý umožnil konzumovať zmrzlinu aj na ulici. Je ním zmrzlinový oblátkový kornútik.V sobotu 22. septembra uplynie 115 rokov od podania patentu na stroj na výrobu zmrzlinových kornútikov. Tento stroj si dal 22. septembra 1903 patentovať Američan Italo Marchiony. Patent dostal 13. decembra 1903.Italo Marchiony do USA emigroval koncom 19. storočia z Talianska. Usadil sa v meste Hoboken v americkom štáte New Jersey. Živil sa predajom zmrzliny z vozíka. V tom čase sa zmrzlina predávala v malých sklenených pohárikoch. Mnoho sa ich rozbilo a niektorí ľudia ich po zjedení zmrzliny nevrátili. Boli problémy aj s ich umývaním. Marchiony si lámal hlavu, ako znížiť náklady na podnikanie a prišiel na myšlienku vyrobiť nádobku na zmrzlinu z jedlého materiálu. Vyriešil problém oblátkou - vaflovým cestom skrúteným do akéhosi pohára.Marchiony strávil noci v rodinnej kuchyni, kde experimentoval s dizajnom zmrzlinového kužeľu. Zistil, že keď zložil vafle do kužeľa, keď boli ešte teplé, udržali si tvar, keď sa ochladzovali. V práci bol jeho nový vynález veľkým hitom, ale uvedomil si, že potrebuje spôsob, ako rýchlejšie vyrábať ním navrhnuté kužele, ich ručná príprava bola časovo náročná. Zákazníci si chutnú chrumkavú hygienickú novinku obľúbili a čoskoro Marchiony zamestnával niekoľko pojazdných predavačov zmrzliny a sám sa venoval pečeniu oblátok. Rozbiehajúci obchod potreboval zmenu a preto Marchiony vymyslel stroj na ich pečenie. Pieklo sa naraz niekoľko kusov a aby sa oblátky pri snímaní zo zariadenia nemrvili, forma bola rozdelená na niekoľko častí.Pri zmrzline sa však labužníci mohli stretnúť aj s iným typom kornútika, boli to napríklad sladké placky skrútené do kornútika a naplnené zmrzlinou. Ruská zmrzlina je zabalená v papieri medzi dvoma oblátkami.Italo Marchiony si dal patentovať len stroj a nie tvar oblátkových nádobiek a tak protestovať proti oblátkovým kornútikom, ktoré začala vyrábať jeho konkurencia, nemalo význam. Napriek tomu ho zmrzlinové oblátky dostatočne zabezpečili, na dôchodok v roku 1938 odišiel ako bohatý muž, vlastnil a prenajímal 45 vozíkov na predaj zmrzliny a aj v čase veľkej hospodárskej krízy si prišiel na svoje.