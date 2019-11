Most do Lopušnej doliny je čiastočne prejazdný

Ilustračná snímka. Foto: KR PZ Prešov Foto: KR PZ Prešov

Svit 5. novembra (TASR) - Most zo Svitu smerom do Lopušnej doliny, okres Poprad, ktorý minulý týždeň uzavreli z dôvodu havarijného stavu, je čiastočne prejazdný. Nákladné autá však tadiaľ naďalej neprejdú a mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila samospráva, naďalej trvá. Primátorka Svitu Dáša Vojsovičová v tejto súvislosti uviedla, že vyriešiť obnovu mosta nie je jednoduché. Mesto je síce vlastníkom a správcom mosta, ten však ústi do komunikácie, ktorá plní účel v prospech objektov nachádzajúcich sa v doline a niekoľkých obyvateľov priľahlého katastrálneho územia obce Lučivná.Miestna cesta, ktorá je klasifikovaná ako komunikácia slúžiaca mestu, sa končí práve týmto mostom. Napriek snahám vedenia samosprávy riešiť nevyhovujúci stav mostného objektu už skôr, nedošlo k dohode, ktorá by bola uspokojivá pre všetky zainteresované strany. Aj z toho dôvodu sa riadna rekonštrukcia mosta nezačala doposiaľ realizovať.objasnila Vojsovičová. Most je momentálne prejazdný v jednom smere v šírke 2,9 metra pre dopravné prostriedky s maximálnou váhou do 3,5 tony. Je na ňom stanovená maximálna povolená rýchlosť desať kilometrov za hodinu. V dohľadnom čase vznikne neďaleko tohto mosta druhé – dočasné premostenie rieky, ktoré bude slúžiť až do vzniku trvalého riešenia, ktorým by mala byť kompletná rekonštrukcia.Vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa Vojsovičovej stále trvá, keďže nie je zabezpečená úplná dopravná obslúžiteľnosť cestnej komunikácie.uzatvára primátorka.Most do Lopušnej doliny využívajú jednak motoristi na prístup k rekreačným nehnuteľnostiam, počas zimy aj do tamojších lyžiarskych stredísk, zároveň cezeň prechádza aj množstvo cyklistov.